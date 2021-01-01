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Уляна Супрун попрощалась с украинцами: как так?!

Автор: Светлана Мащенко

Уляна Супрун, которая на протяжении многих лет давала нам в соцсетях ценные советы и разрушала медицинские мифы, попрощалась с украинцами. Бывшая и. о. главы Минздрава опубликовала последний пост.

Так на своей странице в Facebook она пожелала всем здравого смысла и дала последний совет.

"В первый день нового года публикую на своей facebook-странице последний пост. И хочу дать вам последний совет. Украинцы - непобедимы. Конфликтуйте и не делайте компромиссов со злом. Думайте про общество и страну, а не только о себе. Принимайте решение так, как будто этого больше ни от кого ожидать. Возьмите ответственность за все, что происходит вокруг, и не ждите, что это сделает кто-то другой", - написала Супрун.

Далее она добавила постскриптум, вселив надежду, что еще вернется.

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"P. S. Если имеешь смелость прощаться, всегда будешь держать надежду до свидания", - резюмировала Уляна.

Украинцы засыпали Супрун комментариями сожаления.

  • "Як так? Чому останнiй??
  • Чекатиму на повернення - день, тиждень, місяць чи рік. Казати, що Вас нам бракуватиме, значить, нічого не сказати...
  • Чому останній пост? Ваши поради були доречні і пости цікаві
  • Пані Уляно, Ви неймовірна! Низький уклін за все, що Ви зробили для країни! Ваші дописи завжди чекали! Дуже жаль, что Ви прощаєтесь!
  • Не йдіть, ми будемо сумувати за вашими дописами!
  • Дякуємо за працю, сучасний підхід до реформ та медицини!" - пишут подписчики Уляны Супрун.

Отметим, что последними советами для украинцев от Уляны Супрун было то, как бороться с похмельем. Затем бывшая и. о. министра здравоохранения поздравила всех с Новым 2021 годом.

Уляна Супрун занимала эту должность с 1 августа 2016 года по 29 августа 2019 года. Украинцам она запомнилась советами по здоровью, отношениях, сексе, которые она публиковала в Facebook. Особенно любила она разрушать мифы и стереотипы о медицине, разоблачать фуфломицины и "народные методы".

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Новости Украины Ульяна Супрун