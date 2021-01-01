Уляна Супрун попрощалась с украинцами: как так?!

Уляна Супрун, которая на протяжении многих лет давала нам в соцсетях ценные советы и разрушала медицинские мифы, попрощалась с украинцами. Бывшая и. о. главы Минздрава опубликовала последний пост.

Так на своей странице в Facebook она пожелала всем здравого смысла и дала последний совет.

"В первый день нового года публикую на своей facebook-странице последний пост. И хочу дать вам последний совет. Украинцы - непобедимы. Конфликтуйте и не делайте компромиссов со злом. Думайте про общество и страну, а не только о себе. Принимайте решение так, как будто этого больше ни от кого ожидать. Возьмите ответственность за все, что происходит вокруг, и не ждите, что это сделает кто-то другой", - написала Супрун.

Далее она добавила постскриптум, вселив надежду, что еще вернется.

"P. S. Если имеешь смелость прощаться, всегда будешь держать надежду до свидания", - резюмировала Уляна.

Украинцы засыпали Супрун комментариями сожаления.

"Як так? Чому останнiй??

Чекатиму на повернення - день, тиждень, місяць чи рік. Казати, що Вас нам бракуватиме, значить, нічого не сказати...

Чому останній пост? Ваши поради були доречні і пости цікаві

Пані Уляно, Ви неймовірна! Низький уклін за все, що Ви зробили для країни! Ваші дописи завжди чекали! Дуже жаль, что Ви прощаєтесь!

Не йдіть, ми будемо сумувати за вашими дописами!

Дякуємо за працю, сучасний підхід до реформ та медицини!" - пишут подписчики Уляны Супрун.

Отметим, что последними советами для украинцев от Уляны Супрун было то, как бороться с похмельем. Затем бывшая и. о. министра здравоохранения поздравила всех с Новым 2021 годом.

Уляна Супрун занимала эту должность с 1 августа 2016 года по 29 августа 2019 года. Украинцам она запомнилась советами по здоровью, отношениях, сексе, которые она публиковала в Facebook. Особенно любила она разрушать мифы и стереотипы о медицине, разоблачать фуфломицины и "народные методы".