Уляна Супрун попрощалася з українцями: як так?!

Уляна Супрун, яка протягом багатьох років давала нам у соцмережах цінні поради і руйнувала медичні міфи, попрощалася з українцями. Колишня в. о. голови МОЗ опублікувала останній пост.

Так на своїй сторінці в Facebook вона побажала всім здорового глузду і дала останню пораду.

"У перший день нового року публікую на своїй facebook-сторінці останній пост. І хочу дати вам останню пораду. Українці - непереможні. Конфліктуйте і не робіть компромісів зі злом. Думайте про суспільство і країну, а не тільки про себе. Приймайте рішення так, як ніби цього більше ні від кого чекати. Візьміть відповідальність за все, що відбувається навколо, і не чекайте, що це зробить хтось інший", - написала Супрун.

Далі вона додала постскриптум, вселивши надію, що ще повернеться.

"P. S. Якщо маєш сміливість прощатися, завжди будеш тримати надію до побачення", - резюмувала Уляна.

Українці засипали Супрун коментарями жалю.

"Як так? Чому останнiй??

Чекатиму на повернення - день, тиждень, місяць чи рік. Казати, що Вас нам бракуватиме, значить, нічого не сказати...

Чому останній пост? Ваши поради були доречні і пости цікаві

Пані Уляно, Ви неймовірна! Низький уклін за все, що Ви зробили для країни! Ваші дописи завжди чекали! Дуже жаль, что Ви прощаєтесь!

Не йдіть, ми будемо сумувати за вашими дописами!

Дякуємо за працю, сучасний підхід до реформ та медицини!" - пишуть підписники Уляни Супрун.

Зазначимо, що останніми порадами для українців від Уляни Супрун було те, як боротися з похміллям. Потім колишня в. о. міністра охорони здоров'я привітала всіх з Новим 2021 роком.

Уляна Супрун займала цю посаду з 1 серпня 2016 року по 29 серпня 2019 року. Українцям вона запам'яталася порадами по здоров'ю, стосункам, сексу, які вона публікувала в Facebook. Особливо любила вона руйнувати міфи і стереотипи про медицину, викривати фуфломіцини і "народні методи".