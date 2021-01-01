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Уляна Супрун попрощалася з українцями: як так?!

Автор: Світлана Мащенко

Уляна Супрун, яка протягом багатьох років давала нам у соцмережах цінні поради і руйнувала медичні міфи, попрощалася з українцями. Колишня в. о. голови МОЗ опублікувала останній пост.

Так на своїй сторінці в Facebook вона побажала всім здорового глузду і дала останню пораду.

"У перший день нового року публікую на своїй facebook-сторінці останній пост. І хочу дати вам останню пораду. Українці - непереможні. Конфліктуйте і не робіть компромісів зі злом. Думайте про суспільство і країну, а не тільки про себе. Приймайте рішення так, як ніби цього більше ні від кого чекати. Візьміть відповідальність за все, що відбувається навколо, і не чекайте, що це зробить хтось інший", - написала Супрун.

Далі вона додала постскриптум, вселивши надію, що ще повернеться.

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"P. S. Якщо маєш сміливість прощатися, завжди будеш тримати надію до побачення", - резюмувала Уляна.

Українці засипали Супрун коментарями жалю.

  • "Як так? Чому останнiй??
  • Чекатиму на повернення - день, тиждень, місяць чи рік. Казати, що Вас нам бракуватиме, значить, нічого не сказати...
  • Чому останній пост? Ваши поради були доречні і пости цікаві
  • Пані Уляно, Ви неймовірна! Низький уклін за все, що Ви зробили для країни! Ваші дописи завжди чекали! Дуже жаль, что Ви прощаєтесь!
  • Не йдіть, ми будемо сумувати за вашими дописами!
  • Дякуємо за працю, сучасний підхід до реформ та медицини!" - пишуть підписники Уляни Супрун.

Зазначимо, що останніми порадами для українців від Уляни Супрун було те, як боротися з похміллям. Потім колишня в. о. міністра охорони здоров'я привітала всіх з Новим 2021 роком.

Уляна Супрун займала цю посаду з 1 серпня 2016 року по 29 серпня 2019 року. Українцям вона запам'яталася порадами по здоров'ю, стосункам, сексу, які вона публікувала в Facebook. Особливо любила вона руйнувати міфи і стереотипи про медицину, викривати фуфломіцини і "народні методи".

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