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Улучшает зрение и предотвращает рак: диетолог назвала веские причины есть тыкву каждый день

Воскресенье 20 декабря 2020 08:05
Улучшает зрение и предотвращает рак: диетолог назвала веские причины есть тыкву каждый день
Полезные свойства тыквы (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Анжелика Галушко

Тыкву можно по праву считать осенним супер-фудом. Она содержит огромное количество веществ, которые необходимы для нормальной работы организма. Поэтому в осенне-зимний период тыква непременно должна быть в рационе каждого.

Как рассказала диетолог Светлана Фус в своем Instagram, тыква благоприятно влияет и на качество зрения, и даже препятствует росту раковых клеток и поддерживает иммунные реакции.

Также специалист говорит, что в тыкве, в сравнении с другими овощами, содержится максимальное количество железа, в ней много солей меди и фосфора, которые также благоприятно влияют на кроветворение. Поэтому Фус советует тем, кто имеет железодефицитную анемию, непременно готовить блюда из тыквы.⁣⁣ ⠀

"Желто-оранжевые сорта тыквы по содержанию бета-каротина стоят на одном уровне с морковью. Бета-каротин, превращаясь в организме в витамин А, не только контролирует процессы роста, развития организма, поддерживает на должном уровне зрение и иммунные реакции, но и является лучшим природным антиоксидантом, который защищает организм от агрессивного воздействия окружающей среды. А самое главное - подавляет процессы превращения клеток в злокачественные", - заявила Светлана Фус.

Кроме того, диетолог замечает, что тыква способна выводить холестерин из организма, улучшает водно-солевой обмен, работу кишечника. Для того, чтобы избежать проблем с пищеварением, Фус рекомендует дополнить свое привычное меню гарниром из печеной или вареной тыквы. Также она отмечает, что можно приготовить из нее запеканки, оладьи, блины и супы.

Семена тыквы не менее полезны, они содержат элементы, которые принимают участие в процессе полового созревания и важны и для мужчин, и для женщин, и для подростков.⁣⁣

Напомним, Светлана Фус перечислила овощи для зимнего питания. По ее словам, необходимо ежедневно потреблять около 500 г овощей.

Также ранее диетолог раскрыла неожиданные преимущества фасованных продуктов.

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