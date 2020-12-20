Покращує зір і запобігає раку: дієтолог назвала вагомі причини їсти гарбуз щодня

Корисні властивості гарбуза (ілюстративне фото: pixabay.com)

Гарбуз можна по праву вважати осіннім супер-фудом. Він містить величезну кількість речовин, які необхідні для нормальної роботи організму. Тому в осінньо-зимовий період гарбуз неодмінно має бути в раціоні кожного.

Як розповіла дієтолог Світлана Фус у своєму Instagram, гарбуз сприятливо впливає і на якість зору, і навіть перешкоджає росту ракових клітин та підтримує імунні реакції.

Також фахівець каже, що у гарбузі, у порівнянні з іншими овочами, міститься максимальна кількість заліза, у ньому чимало солей міді і фосфору, які також сприятливо впливають на кровотворення. Тому Фус радить тим, хто має залізодефіцитну анемію, неодмінно готувати страви з гарбуза.⁣⁣ ⠀

"Жовто-оранжеві сорти гарбуза за змістом бета-каротину стоять на одному рівні з морквою. Бета-каротин, перетворюючись в організмі у вітамін А, не тільки контролює процеси росту, розвитку організму, підтримує на належному рівні зір й імунні реакції, але і є найкращим природним антиоксидантом, який захищає організм від агресивного впливу навколишнього середовища. А найголовніше - пригнічує процеси перетворення клітин в злоякісні", - заявила Світлана Фус.

Крім того, дієтолог зауважує, що гарбуз здатен виводити холестерин з організму, поліпшує водно-сольовий обмін, роботу кишківника. Для того, щоб уникнути проблем із травленням, Фус рекомендує доповнити своє звичне меню гарніром з печеного або вареного гарбуза. Також вона зазначає, що можна приготувати з нього запіканки, оладки, млинці й супи.

Насіння гарбуза не менш корисне, воно містить елементи, котрі беруть участь в процесі статевого дозрівання і важливі і для чоловіків, і для жінок, і для підлітків.⁣⁣

Нагадаємо, Світлана Фус перелічила овочі для зимового харчування. За її словами, необхідно щодня споживати близько 500 г овочів.

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