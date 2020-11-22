Берите на заметку: диетолог раскрыла неожиданные преимущества фасованных продуктов

Диетолог рассказала о пользе фасованных продуктов
В супермаркетах и магазинах в основном сейчас продают продукты питания, которые уже упакованные. В условиях коронавируса - это вообще одно из требований к предпринимателям. Ведь упаковка является дополнительной защитой от внешних инфекций и гарантирует пищевую безопасность продукта.
Как рассказала диетолог Светлана Фус, коронавирус не передается через еду. Но это может произойти, если сьесть, к примеру, мучные изделие на которые чихнула зараженный человек. Впрочем, отмечает диетолог, не следует забывать и о возбудителях других, не менее опасных болезней, которые также могут попасть в организм из-за антисанитарии.
Фус отмечает, что фасованная продукция, дает уверенность в том, что другие покупатели не касались ее. Кроме того, герметичная упаковка защищает продукт от лишней влаги, пыли, бактерий и обветривания.
"Когда мы покупаем продукты на рынке, ситуация целиком и полностью зависит от порядочности продавца и общей ситуации с чистотой на рынке. Но безопаснее, в любом случае - это упакованные продукты. И, конечно же, они должны быть упакованы с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм", - написала Фус в своем Instagram.
Со слов диетолога, санитарно-гигиенические нормы на предприятиях соблюдаются значительно строже. И заразиться чем-то от такой продукции у покупателей врят ли возможно. Впрочем, даже покупая герметично запакованный продукт надо:
Напомним, врачи назвали продукты, которые категорически нельзя разогревать. Ведь при повторной термической обработке производится ряд вредных для здоровья веществ.
Ранее диетолог рассказала, что продукты, которые уже начали портиться, могут приводить к онкологическим заболеваниям, если их употреблять в пищу.