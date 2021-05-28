ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Уловки мошенников при продаже автомобиля: что нужно знать покупателям

Новина українською →
Пятница 28 мая 2021 19:33
Уловки мошенников при продаже автомобиля: что нужно знать покупателям Названы схемы, которые используют мошенники при продаже авто (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Продажа и покупка подержанных автомобилей связана со многими рисками. Многие украинцы не могут позволить купить себе новенький автомобиль и поэтому считают лучшим вариантом – поддержанную машину. Однако иногда такая покупка может стать настоящей головной болью.

Какие уловки используют продавцы подержанных автомобилей, рассказали в издании Comments.ua.

Автомобиль побывал в ДТП

Среди подержанных автомобилей, в ДТП побывал каждый третий. Однако продавцы предпочитают не сообщать об этом покупателю. Понять самому, была ли повреждена машина, довольно трудно. Проверяйте зазоры между элементами кузова – если они отличаются, то это может указывать на повреждение деталей или дешевый и некачественный ремонт.

Скрученный пробег

Каждый шестой автомобиль имеет скрученный пробег. Особенно часто это встречается в дизельных автомобилях. Коррекция одометра может увеличить стоимость автомобиля на 25%. Чтобы выявить этот нюанс, присмотритесь к деталям. Если сидения, руль или переключатель передач выглядят очень изношенными, но пробег небольшой – вас обманывают.

Краденый автомобиль

Этот вариант самый опасный, так как транспортное средство у вас конфискуют, а деньги никто возвращать не будет. Проверяйте все документы очень тщательно.

Автомобиль эксплуатировали на такси или в прокате

Такие автомобили обычно имеют большой пробег, а эксплуатация в городских условиях изнашивает практически все детали машины. Обслуживание обычно у таких машин не очень качественное, с экономией на запчастях и расходниках. Обращайте внимание на цвет окраски и проверяйте историю автомобиля – это самый надежный показатель.

Слишком низкая цена

Если цена сильно занижена, то это должно насторожить любого покупателя. Стоит проверить реальную стоимость выбранной модели, сравнить цены и тщательно проверить все данные, документы. Чаще всего, за низкую цену продают ту машину, от которой по разным причинам хотят быстро избавиться.

Напомним, ранее мы писали о том, что какие уловки используют в супермаркетах для обмана покупателей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь автомобили мошенничество Афера
LITE
Праздник 28 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Праздник 28 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины