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Улицы плывут, в такси не дозвониться: на жителей Николаева обрушился ливень (видео)

STYLERЖизнь    25.05.2019 - 15:41
Улицы плывут, в такси не дозвониться: на жителей Николаева обрушился ливень (видео)
Иллюстративное фото (pixabay)

Ливень обернулся стихийным бедствием для горожан

Сегодня, 25 мая, на Николаев обрушился мощный ливень, который обернулся настоящим стихийным бедствием. Периодически сверкает молния и раздается сильный гром, передает Svidok.info.

Из-за сильного дождя автомобили буквально плывут по улицам, а у обочин дорог образовались быстрые потоки, перейти которые невозможно.

Видео: (YouTube/Свідок інфо)

Сложная обстановка возникла на перекрестке пр. Центрального и ул. Садовой, где вследствие плохих погодных условий произошло ДТП.

Видео: (YouTube/Игорь Арчибисов)

В центре Николаева отключили электроэнергию, а некоторые улицы полностью ушли под воду. Местные отмечают, что в городе сложно дозвониться в службы такси. Вызовы принимают крайне редко, а маршрутки в отдельные районы, такие как Корабельный или Соляные, приходится ждать очень долго.

 

Ранее от урагана пострадал город Збараж, районный центр в Тернопольской области.

Мы писали, что небывалое наводнение в Западной Украине показали с высоты птичьего полета - вышедшие из берегов реки продолжают затапливать окрестности.

А также о том, что города на Прикарпатье из-за сильных дождей превратились в реки.

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