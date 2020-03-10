На улице в Днепре нашли полуголого ребенка (фото)

В Днепре рано утром 10 марта прохожие увидели двухлетнего мальчика, который был в городе без родителей. На малыша обратили внимание случайные прохожие, которые и позвонили в полицию. Отметим, что на ребенке не было ничего кроме трусов. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепровской области.

Патрульные оперативно прибыли в Шевченковский район, где и увидели ребенка. Мальчик был растерян. Полицейские выяснили место жительства мальчика.

В Днепре на улице нашли ребенка (фото: facebook.com/dnipropolice)

Когда они приехали в квартиру, дверь открыл дедушка и сообщил, что выходил в магазин, а ребенок должно было выбежал из дома.

По словам дедушки, за малышом должны были присматривать старшие братья. Копы также связались с матерью мальчика и провели с ней разъяснительную беседу. На место инцидента прибыли сотрудники ювенальной превенции.

Как мы ранее сообщали, в Киеве на улице Довженко люди обнаружили 6-летнюю девочку. Малышка сказала, что потерялась и она была со старшим братом. На место приехала патрульная полиция и после общения с ребенком выяснила, где он живет.