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На улицах Киева "работает" молоденькая мошенница: собирает деньги на детей (видео)

Автор: Людмила Жукова

На улицах Киева уже не первый день "работает" молодая мошенница. Она собирает финансы якобы на благотворительность и ходит с ящиком для сбора денег.

Об этом сообщается в Telegram-канале Киева Оперативного.

Отмечается, что девушка промышляет на улицах Киева далеко не первый день. В последний раз неравнодушные граждане передали ее полиции, но молодая особа снова взялась за старую схему развода на деньги.

"До нас на нее была еще куча заявлений о мошенничестве и угрозах. Тупо разводит людей на чувстве жалости к детям, а по факту все эти документы – обычная липа. Тупое, наглое и что-то там еще пытается угрожать судами и т.д", - сообщили в посте.

Молодая аферистка снова "работает" в центре столицы. Если вы увидите ее - не давайте денег, а лучше сообщите в полицию.

Отмечается, что аферистка уже два раза попадалась в руки активистов, но полиция ее все равно отпускает.

Как мы ранее писали, мошенники разводят пожилых украинцев на бешеные деньги.

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