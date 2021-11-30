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Уличные коты зимой могут замерзнуть за 40 минут: какая температура критична для животных

Автор: Тетяна Самарук

Для кошек, которые живут на улице зимой, критической для их здоровья является температура -15°C. В частности, сначала обморожению подвергаются ушки и хвост, а затем лапки и все тело.

Отмечается, что при температуре -20°C голодный кот погибает уже через 40 минут, сообщают на странице уманского благотворительного фонда животных "Сердце друга" в Facebook.

Так, в сообществе сообщают, что 70% бездомных кошек не достигают возраста 2 месяцев.

"50% оставшихся не доживают и до 2 лет. Большая их часть погибает именно зимой", - написала автор сообщения Руслана Валерьевна.

По ее словам, помочь котам зимой можно питанием с повышенным содержанием белка, рыбьего жира и введением в рацион витаминов E и D. Важно позаботиться о домике для животных, который должен быть достаточно большим и с небольшой дверцей.

"Важно домик поднять над землей, потому что большую часть тепла обычно забирает именно земля, а не ветер. Не будь равнодушным!",- добавила благодетельница.

Также женщина призвала в холод не выгонять животных из подъездов, магазинов, офисов и пристроек. Все потому, что четвероногим негде укрыться от снегопада и ветра.

Ранее мы сообщали что в Кременчуге живодер разбросал по улице шкурки мертвых собак.

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