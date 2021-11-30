Уличные коты зимой могут замерзнуть за 40 минут: какая температура критична для животных

Так, в сообществе сообщают, что 70% бездомных кошек не достигают возраста 2 месяцев.

"50% оставшихся не доживают и до 2 лет. Большая их часть погибает именно зимой", - написала автор сообщения Руслана Валерьевна.

По ее словам, помочь котам зимой можно питанием с повышенным содержанием белка, рыбьего жира и введением в рацион витаминов E и D. Важно позаботиться о домике для животных, который должен быть достаточно большим и с небольшой дверцей.

"Важно домик поднять над землей, потому что большую часть тепла обычно забирает именно земля, а не ветер. Не будь равнодушным!",- добавила благодетельница.

Также женщина призвала в холод не выгонять животных из подъездов, магазинов, офисов и пристроек. Все потому, что четвероногим негде укрыться от снегопада и ветра.