Вуличні коти взимку можуть замерзнути за 40 хвилин: яка температура критична для тварин

Так, у спільноті повідомляють, що 70% безпритульних котів не досягають віку 2 місяців.

"50% тих, хто залишився, не доживають і до 2 років. Більша їх частина гине саме взимку", - написала авторка допису Руслана Валеріївна.

За її словами, допомогти котам взимку можна харчуванням з підвищеним вмістом білка, риб'ячого жиру і введенням в раціон вітамінів E і D. Важливо подбати про будиночок для тварин, який має бути достатньо великим та з невеликими дверцями.

"Важливо будиночок підняти над землею, бо більшу частину тепла зазвичай забирає саме земля, а не вітер. Не будь байдужим!", - додала благодійниця.

Також жінка закликала у холод не виганяти тварин з під'їздів, магазинів, офісів та прибудов. Все тому, що чотирилапим ніде сховатися від снігопаду та вітру.