Обломок застрял прямо в сердце: в Киеве спасли воина с помощью магнита (фото)
В Киеве врачи провели уникальную операцию по удалению металлического обломка из сердца 46-летнего воина. Сделали они это с помощью магнита.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Национального научного центра хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова
Как обнаружили обломок
46-летний мужчина обратился к врачам с жалобами на значительную одышку и боли в грудной клетке, особенно в области сердца.
Пациент указывал на невозможность полноценного вдоха, к тому же боль становилась все сильнее, появилась удушье. Недавно, находясь в зоне боевых действий, мужчина получил тяжелое осколочное ранение грудной клетки.
На КТ исследовании специалисты увидели обломок значительных размеров - 8×9 мм, застрявший в перикарде (наружная соединительнотканная оболочка сердца - тонкий, но плотный мешок, в котором расположено сердце).
Врачи отметили, что данное специфическое расположение существенно усложняло оперативное вмешательство.
Что применили во время операции
Хирурги решили провести миниинвазивное торакоскопическое удаление металлического обломка с применением магнитного инструментария для эвакуации его из толщи ткани.
Вмешательство произошло из-за небольшого надреза в грудной стенке.
К счастью операция и послеоперационный период прошли без осложнений. Пациент выписан на амбулаторное лечение, где он готовится ко второму, реконструктивному вмешательству.
"Данный клинический случай демонстрирует преимущества сочетания высокотехнологичных хирургических методик и профессионализма медицинского персонала", - говорится в сообщении.
В Киве спасли воина с помощью магнита (фото: facebook.com/surgery.org.ua)
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