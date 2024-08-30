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"Уламок потрапив у мозок": український музикант розповів про поранення на фронті

П'ятниця 30 серпня 2024 14:24
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"Уламок потрапив у мозок": український музикант розповів про поранення на фронті Роман Гаман (фото: facebook.com/royalcatband)
Автор: Іванна Пашкевич

Лідер гурту "Роялькіт" Роман Гаман розповів про поранення, яке отримав на фронті.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Український свідок".

Роман, який воює на запорізькому напрямку із січня 2023 року, зізнався, що вся його служба пов’язана із селом Мала Токмачка Пологівського району.

"Я воював тільки на цьому напрямку, тут всі мої побратими. Поранення теж сталося у Токмачці", - поділився артист.

&quot;Уламок потрапив у мозок&quot;: український музикант розповів про поранення на фронті

Роман Гаман (фото: пресслужба)

Під час бою виконавець дістав поранення у голову: уламок потрапив йому у мозок. Музикант каже, що це був унікальний досвід, який варто запам’ятати.

"Залетіло прямо в укриття. Звуку не було, тільки кольори спалаху. Я не відчував тіла, я перетворився на точку, яка думає. І вже тоді вирішив, що подібний досвід мало з ким трапляється, він вартий того, щоб його зафіксувати", - розповів він.

Знімок його МРТ із уламком, який досі знаходиться у головій бійця, став обкладинкою для нової пісні гурту "Роялькіт" - "Токмачка".

&quot;Уламок потрапив у мозок&quot;: український музикант розповів про поранення на фронті

Обкладинка для пісні "Токмачка"

До слова, бійці 15 бригади НГУ “Кара-Даг” на запорізькому напрямку, у складі якої воює Гаман, розповіли про поточну ситуацію на цій ділянці фронту та показали місто Оріхів та село Мала Токмачка, вщент зруйновані росіянами.

"Будь-який клаптик землі - наш, нікому її віддавати не можна. Це наша україньська земля. Але важливо не тільки це: якщо втратити Малу Токмачку, то можливе оточення Роботиного”, - сказав командир гармати із позивним "Грім".

Про штурми на цьому напрямку також розповів "Хорол", командир артилерійського дивізіону бригади.

"Росіяни штурмують на мотоциклах. Буквально вчора була така спроба, яку ми вдало відбили. Знищили кількох бійців та кілька одиниць техніки", - поділився військовий.

Раніше Слава Дьомін ошелешив зізнанням про маму.

Також відомий український актор пояснив, чому проти мобілізації артистів.

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