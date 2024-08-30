"Осколок попал в мозг": украинский музыкант рассказал о ранении на фронте

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Український свідок".

Роман, воюющий на запорожском направлении с января 2023 года, признался, что вся его служба связана с селом Малая Токмачка Пологовского района.

"Я воевал только на этом направлении, здесь все мои побратимы. Ранение тоже произошло в Токмачке", - поделился артист.

Роман Аман (фото: прессслужба)

Во время боя исполнитель получил ранение в голову: обломок попал ему в мозг. Музыкант говорит, что это был уникальный опыт, который следует запомнить.

"Залетело прямо в укрытие. Звука не было, только цвета вспышки. Я не чувствовал тела, я превратился в думающую точку. И уже тогда решил, что подобный опыт мало с кем случается, он стоит того, чтобы его зафиксировать", - рассказал он.

Снимок его МРТ с обломком, который до сих пор находится в голове бойца, стал обложкой для новой песни группы "Роялькіт" - "Токмачка".

Обложка для песни "Токмачка"

К слову, бойцы 15 бригады НГУ "Кара-Даг" на запорожском направлении, в составе которой воюет Гаман, рассказали о текущей ситуации на этом участке фронта и показали город Орехов и село Малая Токмачка, полностью разрушенные россиянами.

"Любой клочок земли - наш, никому ее отдавать нельзя. Это наша украинская земля. Но важно не только это: если потерять Малую Токмачку, то возможно окружение Роботиного", - сказал командир пушки с позывным "Гром".

О штурмах на этом направлении также рассказал "Хорол", командир артиллерийского дивизиона бригады.

"Россияне штурмуют на мотоциклах. Буквально вчера была такая попытка, которую мы удачно отбили. Уничтожили несколько бойцов и несколько единиц техники", - поделился военный.