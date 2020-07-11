Укусы насекомых: как быстро оказать первую помощь

В летнюю пору укусы насекомых могут сильно осложнить отдых на природе и на даче. Некоторые укусы проходят быстро и без дополнительных средств, а некоторые становятся такими тяжелыми, что без помощи врачей не обойтись.

Как быстро справиться с последствиями укусов насекомых на природе и в каких случаях помощь врача будет необходима – читайте в Styler.

Клещ. Это насекомое является переносчиком опасных заболеваний и его укусы особенно неприятны. После укуса человек обычно не испытывает боли и замечает, что подхватил клеща только через несколько дней. Место от укуса будет красное и в центре – черная или красная точка. Если клещ не отвалился сам, то вытаскивать его самостоятельно не рекомендуется, нужно обратиться к врачу. Важно, чтобы не было разрыва насекомого.

Комар. Укусы комаров на себе чувствовали практически все люди. Боль появляется практически сразу, а следом за ней сильный зуд. После расчесывания место укуса воспаляется и становится красного цвета. Может возникнуть аллергическая реакция с отеком на кислоту, которую выделяет комар при укусе. Такие укусы лучше всего обрабатывать нашатырным спиртом, разбавленным с водой. Также подойдет раствор питьевой соды (Чайная ложка на стакан воды). Чтобы снять зуд можно использовать кусочек чеснока. Выдавите немного на марлю и приложите к месту укуса.

Также можно присыпать место укуса мелкой солью или смазать густым раствором самого темного хозяйственного мыла.

Оса. Эти укусы очень болезненные и очень опасны для тех, кто имеет склонность к аллергии. Место укуса распухает, жжет, может появиться головная боль, повышенная температура тела и даже сыпь. Из раны нужно извлечь жало, если это не удается – стоит бежать к врачу. На место укуса можно приложить лист капусты или лопуха. Отлично помогает компресс из меда и чеснока.

Шершень. Это насекомое прокалывает кожу человека, но не оставляет жало в ране. Место быстро напухает, краснее, появляется острая боль. Возможны такие симптомы: учащенный пульс, тошнота, рвота, холодные конечности, синеватый оттенок губ, ушей, возможна потеря сознания. После укуса шершня медицинская помощь необходима обязательно. До приезда медиков можно обработать рану любым спиртовым раствором и приложить что-то холодное. Пострадавшему нужно дать антигистаминное средство, чтобы предотвратить аллергическую реакцию.

Муравей. Эти насекомые выделяют токсин во время укуса, который вызывает аллергическую реакцию. Боль обычно проявляется сразу, острая. Место укуса надо промыть мыльной водой, приложить лед на 10 минут, а потом смазать антисептиком или спиртовым раствором.

Слепень. Укус слепня оставляет отметину вокруг раны, возникает отек и чувство жжения. Может появиться зуд, головокружение. Место укуса надо придавить пальцем, чтобы слюна слепня не растекалась далее. Промыть место укуса водой с мылом, приложить лед. После этого смазать спиртом или перекисью водорода. Можно продезинфицировать йодом или зеленкой. Если состояние пострадавшего ухудшается – ехать к врачу немедленно.

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