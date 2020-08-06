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После укуса клеща его не нужно сдавать в лабораторию: врач поразил заявлением

Четверг 06 августа 2020 10:11
После укуса клеща его не нужно сдавать в лабораторию: врач поразил заявлением
Укус клеща (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Врач рассказал о последствиях укуса клеща

Украинцев продолжают атаковать клещи в местах отдыха на природе. Многие люди обеспокоены, что же делать, если клещ все-таки укусил, нужно ли сдавать вредителя на анализ в лабораторию. Невролог, аспирант кафедры неврологии № 1 Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика Владимир Костенко сообщил, что это делать не нужно.

"Раньше считалось, что клеща следует проверить в лаборатории. Но по международным рекомендациям это нерационально. Даже в сертифицированной по всем правилам лаборатории большая вероятность получить недостоверный результат. Человек с ложноотрицательным заключением может заболеть, но думать, что все нормально", - сказал медик "Фактам".

Врач подчеркнул, что шанс заболеть очень мал, если вы обнаружите клеща до 36 часов после его укуса.

"Поскольку клещи очень маленькие, то укус можно не заметить. Но шанс заболеть мизерный, если в течение 36 часов обнаружить паразита и с помощью пинцета убрать его (делать это нужно аккуратно и медленно)", - отметил Костенко.

Что делать, если после отдыха на природе все же "принесли на себе" клеща и своевременно не заметили это:

  • Обратиться в ближайший травмпункт. Там клеща удалят, обработают место укуса и предоставят рекомендации по дальнейшему наблюдению.
  • Если нет такой возможности, попробуйте вытащить клеща самостоятельно. Для этого нужно медленно тянуть его, раскачивая пальцами, обернутыми марлевой салфеткой. После того, как клещ удален, смажьте это место антисептическим раствором.
  • Если часть клеща осталась внутри, его необходимо удалить иглой, обработанной антисептиком.

Как ранее мы писали, врач рассказал, кого чаще всего кусают клещи.

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