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Укрзализныцю уличили на странной махинации с билетами: "ловкость рук и никакого обмана"

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Понедельник 08 ноября 2021 12:44
Укрзализныцю уличили на странной махинации с билетами: "ловкость рук и никакого обмана" Укрзализынцю уличили в странной махинации с продажей билетов (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Укрзализныцю подловили на странной махинации с продажей билетов. Свободные места на сайте перевозчика сначала исчезают, а незадолго до отправления поезда снова появляются в большом количестве.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал известный транспортный эксперт и блогер Олег Васильев.

Он сообщил, что попытался на сайте купить билет из Киева в Днепр, но свободных мест не было, а почти перед самым отправлением поезда – появились.

"Ловкость рук и никакого обмана". Собрался ехать из Киева в Днепр. Зашел на сайт booking.uz.gov.ua купить билет. За два часа до отправления поезда - ни одного свободного места. Чуть позже в продаже появились 30 мест в вагонах купе, плацкарт и несколько мест СВ", - рассказал Васильев.

Он добавил, что проводник при посадке в поезд предложил новую услугу за доплату – ехать в купе без соседей.

И это при том, что система продажи билетов показывает, что в вагоне нет свободных мест.

"Интересно, куда внезапно исчезло 30 мест за два часа до отправления, а потом снова появились? Как известно, бронь кидают в продажу в значительно меньшем количестве", - отметил блогер.

Укрзализныцю уличили на странной махинации с билетами: &quot;ловкость рук и никакого обмана&quot;Укрзализныцю уличили на странной махинации с билетами: &quot;ловкость рук и никакого обмана&quot;Укрзализныцю уличили на странной махинации с билетами: &quot;ловкость рук и никакого обмана&quot;

Скриншоты

В комментариях пользователи рассказали о возможной хитрой схеме, которую скорее всего используют проводники.

Они каждые 15 минут отправляют билеты на сайте в корзину, поэтому они то исчезают из продажи, то снова появляются.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что на выставке Укрзализныця показала новые вагоны в стиле "лоукост".

А также писали о том, что украинская спортсменка ехала в вагоне Укрзализныци с крысами.

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Укрзализныця
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