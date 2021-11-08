Укрзализныцю уличили на странной махинации с билетами: "ловкость рук и никакого обмана"

Укрзализныцю подловили на странной махинации с продажей билетов. Свободные места на сайте перевозчика сначала исчезают, а незадолго до отправления поезда снова появляются в большом количестве.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал известный транспортный эксперт и блогер Олег Васильев.

Он сообщил, что попытался на сайте купить билет из Киева в Днепр, но свободных мест не было, а почти перед самым отправлением поезда – появились.

"Ловкость рук и никакого обмана". Собрался ехать из Киева в Днепр. Зашел на сайт booking.uz.gov.ua купить билет. За два часа до отправления поезда - ни одного свободного места. Чуть позже в продаже появились 30 мест в вагонах купе, плацкарт и несколько мест СВ", - рассказал Васильев.

Он добавил, что проводник при посадке в поезд предложил новую услугу за доплату – ехать в купе без соседей.

И это при том, что система продажи билетов показывает, что в вагоне нет свободных мест.

"Интересно, куда внезапно исчезло 30 мест за два часа до отправления, а потом снова появились? Как известно, бронь кидают в продажу в значительно меньшем количестве", - отметил блогер.

Скриншоты

В комментариях пользователи рассказали о возможной хитрой схеме, которую скорее всего используют проводники.

Они каждые 15 минут отправляют билеты на сайте в корзину, поэтому они то исчезают из продажи, то снова появляются.