Укрзализныцю разнесли за состояние туалетов в вагоне СВ: и это все за три тысячи!
Укрзализныця угодила в очередной скандал. На этот раз пассажиры в пух и прах разнесли состав Одесса-Киев, в котором туалеты находятся в плачевном состоянии.
Об этом на своей странице в Facebook рассказал Руслан Горовой.
Речь идет о вагоне СВ, билет в котором стоит примерно 3 тысячи гривен. Пассажир платит немало, а получает ужасное состояние санузла.
"Я сейчас напишу о боли. Без сарказма и юмора. Погуглите, сколько стоит СВ на поезд из Одессы в Киев №112. Так вот. Не покупайте. Это нае*алово от ди-джея лещенко*уй. В СВ до сих пор санитарные зоны и с*анье на рельсы. Летайте самолетами", - возмущенно написал Руслан.
Также он опубликовал фотографии, подтверждающие его слова.
В поезде Одесса-Киев туалеты в ужасном состоянии (фото: facebook.com/gorovyi.ruslan)
Судя по описанию автора, речь идет о поезде "Черноморец" №106, который следует из Одессы в Киев. СВ в нем стоит около 3 тысяч гривен. Отмечается, что в этом поезде нет плацкартных вагонов вообще. Не понятно, почему он разместил фото из другого поезда под номером 112.
В комментариях люди также высказались о вагонах Укрзализныци.
- Їхала зі Львова в Одесу в СВ, наче в іншій галактиці, а поверталась в купе Білгород-Дністровський-Чернівці, нє, таки Лєщєнка-стайл, обняти і плакати. Співчуваю.
- Вони ще хваляться потягом Київ-Відень…для іноземців це як Чорнобиль на колесиках.
- В той день, коли Укрзалізниця припинить серти на рейки, мабуть, настане кінець світу.
- Я таким СВ Ворохта - Київ їхала. Без кондиціонера, з диркою в туалеті, специфічним запахом в коридорі і дармантіновою лавкою.... за 1000 грн.
Как мы писали ранее, нардепу выдали грязное дырявое постельное белье в люкс-вагоне поезда Укрзализныци.