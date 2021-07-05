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Укрзализныцю разнесли за состояние туалетов в вагоне СВ: и это все за три тысячи!

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Понедельник 05 июля 2021 10:28
Укрзализныцю разнесли за состояние туалетов в вагоне СВ: и это все за три тысячи! В поезде Укрзализныци разразился скандал (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Укрзализныця угодила в очередной скандал. На этот раз пассажиры в пух и прах разнесли состав Одесса-Киев, в котором туалеты находятся в плачевном состоянии.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал Руслан Горовой.

Речь идет о вагоне СВ, билет в котором стоит примерно 3 тысячи гривен. Пассажир платит немало, а получает ужасное состояние санузла.

"Я сейчас напишу о боли. Без сарказма и юмора. Погуглите, сколько стоит СВ на поезд из Одессы в Киев №112. Так вот. Не покупайте. Это нае*алово от ди-джея лещенко*уй. В СВ до сих пор санитарные зоны и с*анье на рельсы. Летайте самолетами", - возмущенно написал Руслан.

Также он опубликовал фотографии, подтверждающие его слова.

Укрзализныцю разнесли за состояние туалетов в вагоне СВ: и это все за три тысячи!Укрзализныцю разнесли за состояние туалетов в вагоне СВ: и это все за три тысячи!Укрзализныцю разнесли за состояние туалетов в вагоне СВ: и это все за три тысячи!В поезде Одесса-Киев туалеты в ужасном состоянии (фото: facebook.com/gorovyi.ruslan)

Судя по описанию автора, речь идет о поезде "Черноморец" №106, который следует из Одессы в Киев. СВ в нем стоит около 3 тысяч гривен. Отмечается, что в этом поезде нет плацкартных вагонов вообще. Не понятно, почему он разместил фото из другого поезда под номером 112.

В комментариях люди также высказались о вагонах Укрзализныци.

  • Їхала зі Львова в Одесу в СВ, наче в іншій галактиці, а поверталась в купе Білгород-Дністровський-Чернівці, нє, таки Лєщєнка-стайл, обняти і плакати. Співчуваю.
  • Вони ще хваляться потягом Київ-Відень…для іноземців це як Чорнобиль на колесиках.
  • В той день, коли Укрзалізниця припинить серти на рейки, мабуть, настане кінець світу.
  • Я таким СВ Ворохта - Київ їхала. Без кондиціонера, з диркою в туалеті, специфічним запахом в коридорі і дармантіновою лавкою.... за 1000 грн.

Как мы писали ранее, нардепу выдали грязное дырявое постельное белье в люкс-вагоне поезда Укрзализныци.

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Укрзализныця
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