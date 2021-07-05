Укрзалізницю рознесли за стан туалетів у вагоні СВ: і це все за три тисячі!

Укрзалізниця потрапила в черговий скандал. Цього разу пасажири в пух і прах рознесли склад Одеса-Київ, в якому туалети знаходяться в жалюгідному стані.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів Руслан Горовий.

Йдеться про вагон СВ, квиток в якому коштує приблизно 3 тисячі гривень. Пасажир платить чимало, а отримує жахливий стан санвузла.

"Я зараз напишу про біль. Без сарказму і гумору. Погугліть, скільки коштує СВ на поїзд з Одеси до Києва №112. Так от. Не купуйте. Це нае * алово від ді-джея лещенко * уй. У СВ досі санітарні зони і С * Аньє на рейки. Літайте літаками", - обурено написав Руслан.

Також він опублікував фотографії, що підтверджують його слова.

У поїзді Одеса-Київ туалети в жахливому стані (фото: facebook.com/gorovyi.ruslan)

Судячи з опису автора, мова йде про потяг "Чорноморець" №106, який прямує з Одеси до Києва. СВ в ньому коштує близько 3 тисяч гривень. Відзначається, що в цьому поїзді немає плацкартних вагонів взагалі. Не зрозуміло, чому він розмістив фото з іншого поїзда під номером 112.

У коментарях люди також висловилися про вагони Укрзалізниці.