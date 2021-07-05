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Укрзалізницю рознесли за стан туалетів у вагоні СВ: і це все за три тисячі!

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Понеділок 05 липня 2021 10:28
Укрзалізницю рознесли за стан туалетів у вагоні СВ: і це все за три тисячі! У поїзді Укрзалізниці вибухнув скандал (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця потрапила в черговий скандал. Цього разу пасажири в пух і прах рознесли склад Одеса-Київ, в якому туалети знаходяться в жалюгідному стані.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів Руслан Горовий.

Йдеться про вагон СВ, квиток в якому коштує приблизно 3 тисячі гривень. Пасажир платить чимало, а отримує жахливий стан санвузла.

"Я зараз напишу про біль. Без сарказму і гумору. Погугліть, скільки коштує СВ на поїзд з Одеси до Києва №112. Так от. Не купуйте. Це нае * алово від ді-джея лещенко * уй. У СВ досі санітарні зони і С * Аньє на рейки. Літайте літаками", - обурено написав Руслан.

Також він опублікував фотографії, що підтверджують його слова.

Укрзалізницю рознесли за стан туалетів у вагоні СВ: і це все за три тисячі!Укрзалізницю рознесли за стан туалетів у вагоні СВ: і це все за три тисячі!Укрзалізницю рознесли за стан туалетів у вагоні СВ: і це все за три тисячі!У поїзді Одеса-Київ туалети в жахливому стані (фото: facebook.com/gorovyi.ruslan)

Судячи з опису автора, мова йде про потяг "Чорноморець" №106, який прямує з Одеси до Києва. СВ в ньому коштує близько 3 тисяч гривень. Відзначається, що в цьому поїзді немає плацкартних вагонів взагалі. Не зрозуміло, чому він розмістив фото з іншого поїзда під номером 112.

У коментарях люди також висловилися про вагони Укрзалізниці.

  • Їхала зі Львова в Одесу в СВ, наче в іншій галактиці, а поверталась в купе Білгород-Дністровський-Чернівці, нє, таки Лєщєнка-стайл, обняти і плакати. Співчуваю.
  • Смороду ще хваляться потягом Київ-Відень ... для іноземців це як Чорнобиль на коліщатках.
  • В той день, коли Укрзалізниця припинить серти на рейки, мабуть, настане кінець світу.
  • Я таким СВ Ворохта - Київ їхала. Без кондиціонера, з діркою в туалеті, специфічним запахом в коридорі і дерматиновою лавкою.... за 1000 грн.

Як ми писали раніше, нардепу видали брудну діряву постільну білизну у люкс-вагоні поїзда Укрзалізниці.

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Укрзалізниця
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