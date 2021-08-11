Укрзализныця запустит поезд, которому нет равных в Европе: как он выглядит

Укрзализныця совсем скоро запустит уникальные поезда в рамках проекта ГогольTRAIN. Как говорят художники, которые ярко оформляют вагоны, это будет "самый заметный поезд на УЗ".
Как выглядит этот арт-поезд, куда на нем можно будет поехать и сколько стоят билеты - читайте далее в нашем материале.
ГогольTRAIN запустят в честь 30-летия Независимости. Он будет курсировать к шести ключевым культурным событиям Украины. Пассажиры в таких ярких вагонах смогут добраться на:
Вот так выглядят вагоны ГогольTRAIN (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)
Первый рейс стартует уже в пятницу, 13 августа, по направлению - на ОМКФ. Художники делают его особенным - с посвящением Александру Ройтбурду, который недавно умер, отдавая ему почет таким уникальным способом. Будет целый вагон, посвященный одесскому художнику.
Во время поездки в трехвагонном поезде пассажиров также ждут иммерсивные перфомансы, музыкальные и образовательные события и тому подобное.
УЗ запустит новый поезд (фото: facebook.com/gogolfest.org)
Цены на билеты варьируются.
Например, вы можете приобрести в Одессу билет "туда-обратно" за 600 грн, который даст также 25% скидку на билет на кинофестиваль.
Билет в одну сторону стоит 300 грн (не дает скидку на кинофестиваль).
Купить билеты на ГогольTRAIN можно на сайте фестиваля GOGOLFest. Можно также выбрать класс вагона - купе/плацкарт/СВ.
При этом следует помнить, что:
Вот так выглядят вагоны ГогольTRAIN (фото:facebook.com/oleksandr.pertsovskyi)
Добавим, что ГогольTRAIN - это первый в Европе арт-поезд. Смысл его в том, что он объединяет людей.
"Это химическая реакция, которая постоянно бурлит и ты никогда точно не знаешь, что из нее вырастет, что образуется... Этого никогда не было, и это абсолютно уникальный опыт встречи единомышленников и путешествие сквозь Украину, чтобы впитать воздух творчества, любви, взаимоуважения", - комментирует известный режиссер Влад Троицкий.