Укрзализныця запустит поезд, которому нет равных в Европе: как он выглядит

Как выглядит поезд ГогольTRAIN

ГогольTRAIN запустят в честь 30-летия Независимости. Он будет курсировать к шести ключевым культурным событиям Украины. Пассажиры в таких ярких вагонах смогут добраться на:

Одесский международный кинофестиваль (13.08.21 Киев-Одесса / 21.08.21 Одесса-Киев)

(13.08.21 Киев-Одесса / 21.08.21 Одесса-Киев) Respublica Fest (27.08.21 Киев-Каменец-Подольский / 29.08.21 Каменец-Подольский-Киев)

(27.08.21 Киев-Каменец-Подольский / 29.08.21 Каменец-Подольский-Киев) Dream ГОГОЛЬFest (03.09.21 Киев-Херсон / 05.09.21 Херсон-Киев)

(03.09.21 Киев-Херсон / 05.09.21 Херсон-Киев) Parade Fest (10.09.21 Киев-Харьков / 12.09.21 Харьков-Киев)

Львовский книжный форум (17.09.21 Киев-Львов / 20.09.21 Львов-Киев)

(17.09.21 Киев-Львов / 20.09.21 Львов-Киев) DniPRO ГОГОЛЬFest (01.10.21 Киев-Днепр / 03.10.21 Днепр-Киев)

Вот так выглядят вагоны ГогольTRAIN (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)

Первый рейс стартует уже в пятницу, 13 августа, по направлению - на ОМКФ. Художники делают его особенным - с посвящением Александру Ройтбурду, который недавно умер, отдавая ему почет таким уникальным способом. Будет целый вагон, посвященный одесскому художнику.

Во время поездки в трехвагонном поезде пассажиров также ждут иммерсивные перфомансы, музыкальные и образовательные события и тому подобное.

УЗ запустит новый поезд (фото: facebook.com/gogolfest.org)

Сколько стоят билеты

Цены на билеты варьируются.

Например, вы можете приобрести в Одессу билет "туда-обратно" за 600 грн, который даст также 25% скидку на билет на кинофестиваль.

Билет в одну сторону стоит 300 грн (не дает скидку на кинофестиваль).

Купить билеты на ГогольTRAIN можно на сайте фестиваля GOGOLFest. Можно также выбрать класс вагона - купе/плацкарт/СВ.

При этом следует помнить, что:

выбрать место вы сможете во время посадки на поезд

постель включена в стоимость билета

количество билетов ограничено

Вот так выглядят вагоны ГогольTRAIN (фото:facebook.com/oleksandr.pertsovskyi)

Добавим, что ГогольTRAIN - это первый в Европе арт-поезд. Смысл его в том, что он объединяет людей.

"Это химическая реакция, которая постоянно бурлит и ты никогда точно не знаешь, что из нее вырастет, что образуется... Этого никогда не было, и это абсолютно уникальный опыт встречи единомышленников и путешествие сквозь Украину, чтобы впитать воздух творчества, любви, взаимоуважения", - комментирует известный режиссер Влад Троицкий.