Укрзалізниця запустить поїзд, якому нема рівних у Європі: як він виглядає

Як виглядає потяг ГогольTRAIN

ГогольTRAIN запустять на честь 30-річчя Незалежності. Він курсуватиме до шести ключових культурних подій України. Пасажири у таких яскравих вагонах зможуть добратися на:

Одеський міжнародний кінофестиваль (13.08.21 Київ-Одеса / 21.08.21 Одеса-Київ)

(13.08.21 Київ-Одеса / 21.08.21 Одеса-Київ) Respublica Fest (27.08.21 Київ-Кам'янець-Подільський / 29.08.21 Кам'янець-Подільський-Київ)

(27.08.21 Київ-Кам'янець-Подільський / 29.08.21 Кам'янець-Подільський-Київ) Dream ГОГОЛЬFest (03.09.21 Київ-Херсон / 05.09.21 Херсон-Київ)

(03.09.21 Київ-Херсон / 05.09.21 Херсон-Київ) Parade Fest (10.09.21 Київ-Харків / 12.09.21 Харків-Київ)

Львівський книжковий форум (17.09.21 Київ-Львів / 20.09.21 Львів-Київ)

(17.09.21 Київ-Львів / 20.09.21 Львів-Київ) DniPRO ГОГОЛЬFest (01.10.21 Київ-Дніпро / 03.10.21 Дніпро-Київ)

Ось так виглядають вагони ГогольTRAIN (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)

Перший рейс стартує вже у п'ятницю, 13 серпня, за напрямком - на ОМКФ. Митці роблять його особливим - із присвятою Олександру Ройтбурду, який нещодавно помер, віддаючи йому шану в такий унікальний спосіб. Буде цілий вагон, присвячений одеському художнику.

Під час поїздки у тривагонному поїзді пасажирів також чекають іммерсивні перфоманси, музичні та освітні події тощо.

УЗ запустить новий потяг (фото: facebook.com/gogolfest.org)

Скільки коштують квитки

Ціни на квитки варіюються.

Наприклад, ви можете придбати до Одеси квиток "туди-назад" за 600 грн, який дасть також 25% знижку на квиток на кінофестиваль.

Квиток у один бік коштує 300 грн (не дає знижку на кінофестиваль).

Придбати квитки на ГогольTRAIN можна на сайті фестивалю GOGOLFest. Можна також обрати клас вагону - купе/плацкарт/СВ.

При цьому слід пам'ятати, що:

обрати місце ви зможете під час посадки на потяг

постіль включена у вартість квитка

кількість квитків обмежена

Ось так виглядають вагони ГогольTRAIN (фото:facebook.com/oleksandr.pertsovskyi)

Додамо, що ГогольTRAIN - це перший в Європі арт-потяг. Сенс його в тому, що він об'єднує людей.

"Це хімічна реакція, яка постійно вирує і ти ніколи точно не знаєш, що з неї виросте, що утвориться... Цього ніколи не було, і це абсолютно унікальний досвід зустрічі однодумців та подорож крізь Україну, аби увібрати повітря творчості, любові, взаємоповаги", - коментує відомий режисер Влад Троїцький.