Укрзализныця запустила "адовый люкс": хуже не придумать!

Речь идет о фирменном поезде №279-280 Жмеринка - Геническ.

"Недавно в состав фирменного поезда 279/280 Жмеринка - Геническ были дополнительно включены вагон класса "люкс", то есть СВ, наличие которого в схеме состава не было предусмотрено. Идея, конечно, очень хорошая, а вот реализация этой идеи, как всегда, хуже не придумать", - сказано в сообщении.

В чем суть провала

Дело в том, что вагон показан без кондиционирования. Это вагон класса "люкс" еще и с фирменной надбавкой. Следует заметить, что вагонов класса "люкс", которые не оборудованы системой кондиционирования конструктивно - не существует в природе. То есть, это будет вагон с неисправной системой кондиционирования, и окнами, которые, не открываются вовсе.

Как не купить такой билет

"Вместо того, чтобы сначала отремонтировать систему кондиционирования, а только потом включать этот вагон в состав, решили не париться по этому поводу и рубить бабло уже сегодня. Итак, уважаемые пассажиры, всегда обращайте внимание на это при покупке билета. Вагоны, где отсутствует или неисправна система кондиционирования обозначены перечеркнутыми снежинками", - предупредили пассажиров.

Это единственный способ отличить вагон с кондиционером. Другие факторы (класс вагона, фирменность, категория и престижность самого поезда, цена) не является показателем.