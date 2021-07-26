Укрзалізниця запустила "пекельний люкс": гірше не придумати!

Йдеться про фірмовий потяг №279-280 Жмеринка - Генічеськ.

"Нещодавно до складу фірмового поїзда 279/280 Жмеринка - Генічеськ був додатково включений вагон класу "люкс", тобто СВ, наявність якого в схемі складу не було передбачено. Ідея, звичайно, дуже хороша, а ось реалізація цієї ідеї, як завжди, гірше не придумати", - сказано в повідомленні.

У чому суть провалу

Річ у тім, що вагон показаний без кондиціонування. Це вагон класу "люкс" ще й з фірмовою надбавкою. Слід зауважити, що вагонів класу "люкс", які не обладнані системою кондиціонування конструктивно - не існує в природі. Тобто, це буде вагон з несправною системою кондиціонування, і вікнами, які, не відкриваються зовсім.

Як не купити такий квиток

"Замість того, щоб спочатку відремонтувати систему кондиціонування, а тільки потім включати цей вагон до складу, вирішили не паритися з цього приводу і рубати бабло вже сьогодні. Отже, шановні пасажири, завжди звертайте увагу на це при покупці квитка. Вагони, де відсутня або несправна система кондиціонування позначені перекресленими сніжинками", - попередили пасажирів.

Це єдиний спосіб відрізнити вагон з кондиціонером. Інші фактори (клас вагона, фірмовість, категорія і престижність самого поїзда, ціна) не є показником.