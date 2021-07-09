Укрзализныця запускает инклюзивную электричку: фото и схема уникального украинского поезда

Как отметил и.о. председателя правления компании Иван Юрик, этот поезд "станет примером для дальнейших работ по модернизации пригородного подвижного состава".

На модернизацию такого электропоезда Укрзализныця направила 70,6 миллиона гривен, из которых на внедрение инклюзивности пошло около 2,2 миллиона.

Все работы были осуществлены на Киевском электровагоноремонтном заводе.

Как выглядит инклюзивный поезд и что в вагонах

Новая электричка имеет вагоны, оборудованные для доступа людей с инвалидностью, с местами для людей на инвалидных колясках, пандусами, кнопками вызова поездной бригады, а все указатели нанесены шрифтом Брайля.

Также в поезде установили крепление для велосипедов, и заменили некоторые другие системы и детали интерьера.

Всего в инклюзивном поезде 10 вагонов и 990 мест.

В компании показали фото новой электрички для людей с инвалидностью, а также указали схему.

Укрзализныця показала первую электричку для пассажиров с инвалидностью (фото: t.me/UkrzalInfo)

В Укрзализныце рассказали о планах купить 37 пассажирских вагонов для людей, которые передвигаются на инвалидных колясках. Это будет осуществлено за деньги из госбюджета. Что именно закупят:

20 пассажирских купейных спальных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле;

17 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.

Также в УЗ обещают к концу текущего года провести капитальный ремонт еще 6 поездов.