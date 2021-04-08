Укрзализныця vs DSB: из этих фото станет ясно, почему датчанин мыл поезд Киев-Измаил
Укрзализныця угодила в новый скандал. В поезде Киев-Измаил были настолько грязные вагоны, что пассажирам пришлось их мыть собственноручно. Сделал это датчанин Йоханес Андерсен из Копенгагена.
В нашем материале ниже смотрите, как выглядят поезда в Дании (DSB). Наверное, гражданину этой страны было действительно больно смотреть на вагоны УЗ...
Фото датчанина, который драит вагон УЗ, "взорвало" сеть
В сети с новой силой набирает обороты обсуждение фото датчанина Йоханеса, который драит вагон поезда УЗ Киев-Измаил. Ему пришлось даже купить швабру, чтобы отмыть грязные украинские вагоны.
"Абсурдность заключается в том, что они утверждают, что пассажирские железнодорожные услуги убыточны, но все равно требуют очень высокую цену! Другими словами - нечего покупать. Пассажирские услуги должны быть восстановлены с нуля", - написал Андерсен на Facebook.
Датчанин мыл вагон поезда Киев-Измаил (фото: facebook.com/johannes.w.andersen)
Возможно, мужчина хотел максимально приблизить вид поезда УЗ к тем поездам, на которых он катается у себя на родине...
А как же выглядят поезда в Дании?
DSB - это датская компания, железнодорожный перевозчик-оператор пассажирских поездов. Она принадлежит государству. Является крупнейшей датской железнодорожной компанией-оператором и крупнейшей в Скандинавии. DSB отвечает за эксплуатацию пассажирских поездов на большинстве датских железных дорог.
Вот как выглядят поезда в Дании.
Поезда в Дании (фото: instagram.com/dsb.dk)
Конечно, поезда в Дании время от времени разукрашивают вандалы. Но это очень редкое явление.
Разрисованный поезд в Дании (фото: instagram.com/dsb.dk)
Зато виды из окон украинских и датских поездов одинаково потрясающие.
Как мы ранее писали, в Укрзализныце рассказали, что будут делать с пассажирами без масок.