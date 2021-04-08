Укрзализныця vs DSB: из этих фото станет ясно, почему датчанин мыл поезд Киев-Измаил

Укрзализныця угодила в новый скандал . В поезде Киев-Измаил были настолько грязные вагоны , что пассажирам пришлось их мыть собственноручно. Сделал это датчанин Йоханес Андерсен из Копенгагена.

В нашем материале ниже смотрите, как выглядят поезда в Дании (DSB). Наверное, гражданину этой страны было действительно больно смотреть на вагоны УЗ...

Фото датчанина, который драит вагон УЗ, "взорвало" сеть

В сети с новой силой набирает обороты обсуждение фото датчанина Йоханеса, который драит вагон поезда УЗ Киев-Измаил. Ему пришлось даже купить швабру, чтобы отмыть грязные украинские вагоны.

"Абсурдность заключается в том, что они утверждают, что пассажирские железнодорожные услуги убыточны, но все равно требуют очень высокую цену! Другими словами - нечего покупать. Пассажирские услуги должны быть восстановлены с нуля", - написал Андерсен на Facebook.

Датчанин мыл вагон поезда Киев-Измаил (фото: facebook.com/johannes.w.andersen)

Возможно, мужчина хотел максимально приблизить вид поезда УЗ к тем поездам, на которых он катается у себя на родине...

А как же выглядят поезда в Дании?

DSB - это датская компания, железнодорожный перевозчик-оператор пассажирских поездов. Она принадлежит государству. Является крупнейшей датской железнодорожной компанией-оператором и крупнейшей в Скандинавии. DSB отвечает за эксплуатацию пассажирских поездов на большинстве датских железных дорог.

Вот как выглядят поезда в Дании.

Поезда в Дании (фото: instagram.com/dsb.dk)

Конечно, поезда в Дании время от времени разукрашивают вандалы. Но это очень редкое явление.

Разрисованный поезд в Дании (фото: instagram.com/dsb.dk)

Зато виды из окон украинских и датских поездов одинаково потрясающие.