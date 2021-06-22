Укрзализныця влипла в очередной скандал: сорвана свадебная поездка

Девушка сообщила, что они с мужем купили два билета в вагон "люкс" для свадебной поездки. Однако путешествие было безнадежно испорчено, так как кондиционер в вагоне не работал. Окна открыть было тоже нельзя, так как это запрещено в поездах с кондиционером.

"Купили себе 2 люкса в свадебную поездку. Оказывается, в люксах окнах не открываются, так как должен работать кондиционер, который, ясное дело, поломан. Как все продумано! В купе сауна, дышать нечем, как ехать 9,5 часа – неизвестно, а спать вообще нереально!" – написала возмущенная пассажирка.

Она обратила внимание также на то, что на табло в вагоне неправильно выставлено время. И ужаснулась, как в таких условиях можно ехать в дневное время, когда температура на улице поднимается выше 30 градусов тепла.

"На табло неправильно выставлено время, на момент фотографирования на часах было 22:53. Только представьте, что будет днем, когда вагон нагреется под прямыми солнечными лучами до +32 градусов. Даже в электричке третьего класса окна открываются, а в дорогущем люксе – да зачем, можно же всю ночь в коридоре постоять", - добавила девушка.

В вагонах Укрзализныци пекло (фото: facebook.com/aelita.van.deyer)

Стоит отметить, что около 11 вечера в вагоне класса люкс было +28 градусов, что явно нарушает все правила перевозки пассажиров.

А что в правилах?

Согласно с Государственными санитарными нормами ДСП 7.7.2.2015-99 температура в пассажирских вагонах в зимний период составляет +18 +22 градуса, в летний период +22 +26 градусов. Выше +26 градусов – прямое нарушение правил. Проводники обязаны включать кондиционер или вентиляцию.

Что делать, если кондиционер не работает

Сначала нужно обратиться к проводнику. Можно написать жалобу и потребовать переместить в вагон с кондиционером. Также стоит обратиться на горячую линию Укрзализныци.