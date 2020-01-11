Укрзалізниця потрапила в новий скандал: люди озвучили свою версію

Укрзалізниця потрапила в скандал ( фото: РБК-Україна)

У мережі розповіли про інцидент з людиною, якій стало погано на центральному залізничному вокзалі в Києві

Укрзалізниця потрапила в новий скандал. Як стверджують пасажири, у поїзді Фастів-Київ пасажиру стало погано, але диспетчер транспортного засобу нібито не відповідав, кнопки тривоги – не працювали, а працівники залізниці – тільки розводили руками. Ця інформація з'явилася на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

"Людині стало погано на станції Київ-Пасажирський, поїзд за маршрутом Київ-Фастів, диспетчер не відповідав, ні одна кнопка тривоги не працювала ні в одному вагоні, це безвідповідально, викликали швидку, швидка також не приїхала. Чоловіка вивели, надавали медичну допомогу, але не допомагало. Співробітник залізничного вокзалу сказав: "А що я зроблю?". Тобто якщо тобі стало погано – тобі не допоможуть, ось такі у нас круті поїзда в столиці", – сказано в повідомленні.

Пасажиру стало погано на вокзалі в Києві (facebook.com/dtp.kiev.ua)

У комменариях до посту відреагувала сама Укрзалізниця і опублікувала свою версію подій.

"Шановні колеги! Інформація, поширена у ЗМІ та соціальних мережах про нібито ненадання допомоги пасажир поїзда Фастів-Київ, не відповідає дійсності. Пасажира забрала швидка з підозрою на отруєння алкоголем. Швидку викликала чергова по Приміському вокзалі станції Київ-Пасажирський та воєнізована охорона. Чоловіка позбавили самого на платформі 25 колії Приміського вокзалу пасажири цього поїзда. До прибуття швидкої залізничники надали пасажир першу медичну допомогу", - написали в коментарях.

В Укрзалізниці зазначили, що вживання спиртних напоїв у поїзді забороняється.

Нагадаємо, що Укрзалізниця потрапила в скандал через страшні умови в електричці Львів - Рівне.