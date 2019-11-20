Укрзализныця удивила пассажиров "новшествами": такого еще не было (фото)

Укрзализныця вновь удивила пассажиров своими "инновациями". Один из пассажиров поезда, который направлялся в Харьков, опубликовал в Facebook снимки, на которых видны все красоты туалета в вагоне.

Причем в этот раз проблема даже не в жутких условиях санузла и сильной вони на весь вагон. В унитазе отсутствует пластина, которая должна открываться нажатием на педаль, а через дыру можно видеть шпалы.

"Укрзализныця удивляет своими новшествами. Отныне, чтобы отправить продукты жизнедеятельности на железнодорожные пути, не нужно делать лишних движений. Кстати, поздравляю всех причастных с Всемирным днем ​​туалета", - написал Михаил Батрак в подписи к фото.

Укрзализныця угодила в скандал (фото: facebook.com/mikhailbatrak85)

Пользователи сети довольно иронично отнеслись к очередному "фейлу" от перевозчика, представляя, как красиво из этой дыры будет отражаться лунный свет.

Селфи в туалете должно выглядеть именно так.

Надо поймать момент, когда на рельсе отражается лунный свет. Будет круто.

Новый нано-девайс зализныци.

Аж представила, как оттуда дует.

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