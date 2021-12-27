Укрзализныця снова в центре скандала: в отделе для чемоданов пассажирка обнаружила уголь (фото)

Укрзализныця в очередной раз оказалась в центре скандала. В одном из поездов пассажирка обнаружила в отделе для чемоданов остатки угля.

Об этом инциденте рассказал Игорь Грумидский в группе "Форум Залізниці України" в Facebook .

"Проводница объяснила, что таким образом хранится горючее для отопления вагона и предложила женщине пакет для ее багажа", - написал Грумидский и опубликовал подтверждающее фото.

Напомним, недавно пассажирка поезда "Интерсити" №779, который ехал из Сум в Винницу, пожаловалась на отсутствие отопление в вагоне. Она опубликовала фото, на котором видно, что в вагоне всего лишь 12 градусов тепла.

Хотя, по нормам, температура в вагоне должны быть в пределах +18-22 градуса в холодный период. Кроме того, на окнах был иней.

Мы также писали о том, что во время движения поезда Укрзализныци на полном ходу были открыты двери, несмотря на то, что на улице температура около нуля, и даже ниже.

В комментариях под видео украинцы высмеяли очередной сервис от Укрзализныци.