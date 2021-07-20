Укрзализныця "решила" вопрос с неработающими кондиционерами: при покупке билетов нужно быть осторожным (фото)

Кроме того, заоблачные цены на билеты в вагонах без кондиционирования не снизились.

Так, например, цена в поезде с купейным вагоном без кондиционирования, 37/38 и 737/738 достигает 839 грн за проезд из Запорожья до Киева.

Также, не кондиционированные вагоны в ночном экспрессе 9/10 Киев - Мариуполь стоят 888 грн.

Как можно увидеть, даже самые дорогие поездки в новых вагонах вовсе не территория комфорта. Ведь никто не дает гарантий, что во время поездки у вас не произойдет тепловой удар.

"Будьте внимательны при покупке проездных документов уважаемые пассажиры и обращайте внимание на перечеркнутую снежинку, или надпись на билете "без кондиционирования", - говорится в сообщении.

Однако, важно не только ориентироваться на цену билета, но и обращать внимание на статус поездки.

То есть, даже в разгар лета по популярным туристическим маршрутам УЗ пускает поезда без кондиционеров.

Фото: Укрзализныця решила вопрос с жарой в вагонах (РБК-Украина)

Фото: Укрзализныця решила вопрос с жарой в вагонах (facebook.com/publiccontrolUZ)