Укрзалізниця "вирішила" питання з непрацюючими кондиціонерами: при купівлі квитків потрібно бути обережним (фото)

Окрім того, захмарні ціни на квитки у вагонах без кондиціонування не знизилися.

Так, наприклад, ціна у поїзді з купейним вагоном без кондиціонування, 37/38 та 737/738 сягає 839 грн за проїзд із Запоріжжя до Києва.

Також, не кондиціоновані вагони в нічному експресі 9/10 Київ - Маріуполь коштують 888 грн.

Як можна побачити, навіть найдорожчі поїздки у нових вагонах зовсім не територія комфорту. Адже ніхто не дає гарантій, що під час поїздки у вас не станеться тепловий удар.

"Будьте уважні при купівлі проїзних документів шановні пасажири та звертайте увагу на перекреслену сніжинку, або надпис на квитку "без кондиціонування", - йдеться у повідомленні.

Однак, важливо не лише орієнтуватися на ціну квитка, але й звертати увагу на статус поїздки.

Тобто, навіть у розпал літа за популярними туристичним маршрутам УЗ пускає потяги без кондиціонерів.

Фото: Укрзалізниця вирішила питання зі спекою у вагонах (РБК-Україна)

Фото: Укрзалізниця вирішила питання зі спекою у вагонах (facebook.com/publiccontrolUZ)