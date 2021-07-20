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Укрзалізниця "вирішила" питання з непрацюючими кондиціонерами: при купівлі квитків потрібно бути обережним (фото)

Автор: Тетяна Самарук

"Укрзалізниця" вирішили ситуацію з непрацюючими кондиціонерами у вагонах. Замість того, аби виправити ситуацію, підприємство при купівлі квитків позначило вагони поїздів перекресленими сніжинками, тобто без кондиціонерів.

Про це повідомляє "Громадський контроль Укрзалізниці" у Facebook.

Окрім того, захмарні ціни на квитки у вагонах без кондиціонування не знизилися.

Так, наприклад, ціна у поїзді з купейним вагоном без кондиціонування, 37/38 та 737/738 сягає 839 грн за проїзд із Запоріжжя до Києва.

Також, не кондиціоновані вагони в нічному експресі 9/10 Київ - Маріуполь коштують 888 грн.

Як можна побачити, навіть найдорожчі поїздки у нових вагонах зовсім не територія комфорту. Адже ніхто не дає гарантій, що під час поїздки у вас не станеться тепловий удар.

"Будьте уважні при купівлі проїзних документів шановні пасажири та звертайте увагу на перекреслену сніжинку, або надпис на квитку "без кондиціонування", - йдеться у повідомленні.

Однак, важливо не лише орієнтуватися на ціну квитка, але й звертати увагу на статус поїздки.

Тобто, навіть у розпал літа за популярними туристичним маршрутам УЗ пускає потяги без кондиціонерів.

Фото: Укрзалізниця вирішила питання зі спекою у вагонах (РБК-Україна)

Фото: Укрзалізниця вирішила питання зі спекою у вагонах (facebook.com/publiccontrolUZ)

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця потрапила в новий скандал.

Також пасажирів шокувала поїздка у вагоні Укрзалізниці.

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Укрзалізниця