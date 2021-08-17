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Укрзализныця продолжает удивлять: стартовала продажа "запасных" мест в плацкартных вагонах

Автор: Людмила Жукова

Укрзализныця продолжает удивлять. На этот раз предприятие запустило продажу дополнительных плацкартных мест, которые ранее не использовались и считались запасными.

Об этом рассказали в программе "Сніданок з 1+1".

Отмечается, что раньше места №53 и №54 использовались или для хранения белья или для пассажиров без билетов. Теперь эти места в плацкартных вагонах можно приобрести. Если посчитать, то это 20 дополнительных мест во всем поезде.

Это решение накануне приняли в "Укрзализныце", чтобы решить проблему с нехваткой билетов летом, а также чтобы бороться с практикой проезда нелегальных пассажиров.

Напомним также, за что пассажира могут высадить из поезда.

За что могут высадить из поезда:

1. Если пассажир находится в явно выраженном нетрезвом состоянии и нарушает правила проезда, общественный порядок, мешает покою других пассажиров. На билет ставится пометка: Отказано в перевозке на основании 8.38 Правил".

2. Если пассажир в состоянии заболевания и требует медицинской помощи. В такой ситуации пассажира с вещами удаляют с поезда с участием медперсонала. Если пассажир в бессознательном состоянии, то его вещи с документами передают начальнику вокзала (или станции).

3. Если у пассажира обнаружили запрещенные для перевозки предметы и вещества и он отказывается удалить их из поезда – его могут высадить.

Как мы сообщали ранее, Укрзализныця убрала кондиционирование в поезде, который едет по жаре 29 часов.

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Укрзализныця