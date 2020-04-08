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Укрзализныця попала в скандал из-за коронавируса: подробности и фото

STYLERЖизнь    08.04.2020 - 15:51
Укрзализныця попала в скандал из-за коронавируса: подробности и фото
Укрзализныця оскандалилась из-за коронавируса (фото: коллаж РБК-Украина)

Укрзализныця выдала своим сотрудникам маски из бумажных салфеток

Укрзализныця во время карантина, который ужесточен с 6 апреля, выдала сотрудникам локомотивного депо в Полтавской области самодельные маски, сделанные из бумажных полотенец. Таким образом компания борется с коронавирусом, которым в Украине уже заразилось 1668 человек.

Один из работников рассказал, что утром ему и коллегам выдали маски, сделанные с помощью бумаги и канцелярских резинок.

Укрзализныця попала в скандал из-за коронавируса: подробности и фото

Укрзализныця попала в скандал из-за коронавируса: подробности и фото

Маски из бумажных полотенец (фото: OBOZREVATEL)

Мужчина также отметил, что дезинфекция составов осуществляется подозрительным образом. Электровозы обрабатывают едкими средствами, из-за чего в кабине первое время невозможно находится. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Напомним, что в Минздраве Украины назвали главные способы передачи COVID-19. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что главным путем передачи коронавируса в Украине является капельный.

Инфекция чаще всего передается от человека к человека, и через загрязненные поверхности. При этом в Минздраве подчеркивают, что условиями карантина пренебрегать нельзя. Самая успешная борьба с коронавирусом – это чистые руки и соблюдение дистанции от других людей.

Что же касается, о возможности передачи COVID-19 от животного к человеку, то это научно пока что не доказано.

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