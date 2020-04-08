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Укрзалізниця потрапила у скандал через коронавірус: подробиці і фото

STYLERЖиття    08.04.2020 - 15:51
Укрзалізниця потрапила у скандал через коронавірус: подробиці і фото
Укрзалізниця оскандалилася через коронавірус (фото: колаж РБК-Україна)

Укрзалізниця видала своїм співробітникам маски з паперових серветок

Укрзалізниця під час карантину, який посилений з 6 квітня, видала працівникам локомотивного депо у Полтавській області саморобні маски, зроблені з паперових рушників. Таким чином компанія бореться з коронавірусом, яким в Україні вже заразилося 1668 осіб.

Один з працівників розповів, що вранці йому і колегам видали маски, зроблені за допомогою паперу і канцелярських гумок.

Укрзалізниця потрапила у скандал через коронавірус: подробиці і фотоУкрзалізниця потрапила у скандал через коронавірус: подробиці і фото

Укрзалізниця потрапила у скандал через коронавірус: подробиці і фотоУкрзалізниця потрапила у скандал через коронавірус: подробиці і фото

Маски з паперових рушників (фото: OBOZREVATEL)

Чоловік також зазначив, що дезінфекція складів здійснюється підозрілим чином. Електровози обробляють їдкими засобами, через що в кабіні перший час неможливо знаходиться. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Нагадаємо, що в МОЗ України назвали головні способи передачі COVID-19. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що головним шляхом передачі коронавіруса в Україні є краплинний.

Інфекція частіше за все передається від людини до людини, і через забруднені поверхні. При цьому в МОЗ наголошують, що умовами карантину нехтувати не можна. Сама успішна боротьба з коронавірусом – це чисті руки і дотримання дистанції від інших людей.

Що ж стосується, про можливості передачі COVID-19 від тварини до людини, то це науково поки що не доведено.

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