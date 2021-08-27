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Укрзализныця показала обновленный подвижной состав: на чем теперь возят украинцев (фото)

Автор: Владимир Костырин

"Укрзализныця" презентовала обновленный подвижной состав в рамках выставки, которая открылась на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве на первой платформе станции.

Об этом 27 августа передали в пресс-службе "УЗ".

На ней показаны современные образцы электропоездов, дизель-поездов и пассажирских вагонов.

"На выставке желающие могут увидеть образцы пассажирских вагонов - купе, плацкарт и трансформер - и электро- и дизель-поездов, максимально комфортные для пассажиров", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" уточнили, что обновление подвижного состава осуществляется в рамках проекта "Большая стройка", и в этом году компания "закладывает фундамент масштабной 5-летней программы обновления подвижного состава во всех сегментах пассажирских перевозок".

На выставке в Киеве представлены:

  • электропоезд FLIRT от компании Stadler (Швейцария);
  • обновленный пригородный электропоезд от Киевского электровагоноремонтного завода;
  • дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода;
  • первые купейные вагоны из партии заказанных в 2021 году от Крюковского вагоностроительного завода;
  • капитально отреставрированы пассажирские вагоны-трансформеры (собственные производственные мощности Укрзализныци);
  • обновленный плацкартный вагон от Укрзализныци и НПП "Рост" (Украина).

В "УЗ" заверили, что на представленной выставке посетители смогут получить ответы на вопросы: какая она - "идеальная электричка", есть ли будущее у плацкартного вагона, и что стоит убрать/добавить в вагонах для удобного путешествия

Экспозиция будет работать до шести вечера субботы, 28 августа.

Поезд Stadler (фото: Виталий Носач РБК-Украина)

Поезд УЗ на выставке (фото: Виталий Носач РБК-Украина)

Вагон поезда "УЗ" (фото: Виталий Носач РБК-Украина)

Туалет в поезде "Укрзализныци" (фото: Виталий Носач РБК-Украина)

Электричка УЗ (фото: Виталий Носач РБК-Украина)

Вагон электрички "УЗ" (фото: Виталий Носач РБК-Украина)

Вагон электрички "УЗ" (фото: Виталий Носач РБК-Украина)

Туалет в поезде "Укрзализныци" (фото: Виталий Носач РБК-Украина)

Электричка "Укрзализныци" (фото: Виталий Носач РБК-Украина)

Купе поезда "УЗ" (фото: Виталий Носач РБК-Украина)

Туалет в поезде "УЗ" (фото: Виталий Носач РБК-Украина)

Купе поезда "УЗ" (фото: Виталий Носач РБК-Украина)

Плацкартный вагон (фото: Виталий Носач РБК-Украина)

Поезд "Укрзализныци"(фото: Виталий Носач РБК-Украина)

ПоездStadler (фото: (фото: Виталий Носач РБК-Украина)

Вагон поезда Stadler (фото: (фото: Виталий Носач РБК-Украина)

Вагон поезда Stadler (фото: (фото: Виталий Носач РБК-Украина)

Туалет в поезде Stadler (фото: (фото: Виталий Носач РБК-Украина)

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" представила новые "капсульные" плацкартные вагоны после капитального ремонта.

Также мы писали о том, что на вокзале в Киеве "засветился" абсолютно новый поезд.

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Укрзализныця