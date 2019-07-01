Укрзализныця снова оскандалилась: пассажиры показали "пакет со счастьем"

В поезде Укрзализныци, который следовал по маршруту Москва-Николаев, пассажиров ждал неприятный сюрприз. Люди купили постельное белье, но оно оказалось все мокрое. Комплект обходится в 50 гривен. Об инциденте на своей Facebook-странице написала Татьяна Кулишова.

Женщина возмутилась тем, как на такую простыню можно положить ребенка.

"Путешествуем поУкраине, а точнее Укрзализныцей. Поезд Москва-Николаев (еду от Черкасс до Херсона). Ничего нового. Постельное белье мокрое, в прямом смысле слова. Упаковщики из Николаева на пакете с этим "счастьем" пожелали нам "Счастливого пути". Такой комплект счастья стоит 50 грн. Вроде и небольшие деньги, но хочется человечности. Я не буду писать о том, сколько эта несчастная простыня объездила по стране ... Как на "это" положить спать ребенка?!" - сообщила Кулишова.

Скриншот поста (Татьяна Кулишова/Facebook)

Татьяна опубликовала фотографии мокрого постельного белья, которое ей выдал проводник.

Фото: Постельное белье в поезде Москва-Николаев (Татьяна Кулишова/Facebook)

Пользователи сети в комментариях посетовали, что такое происходит уже не в первый раз.

Скриншот комментариев (Татьяна Кулишова/Facebook)

Как ранее мы писали, у пассажиров поезда №720 "Киев-Харьков" проводник и начальник поезда потребовали деньги за то, чтобы провезти коробку.

Кстати, пассажиры рассказали об абсолютно пьяных проводниках в поезде Ворохта-Кременчуг.