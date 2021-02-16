Укрзализныця обрадовала пассажиров нововведением: о чем речь

Директор по информационным технологиям АО "Укрзализныця" Владимир Резник рассказал, что компания стремится максимально диджитализировать сервисы для своих пассажиров.

"Сейчас выполняем работы по разработке нового приложения для покупки билетов. С его помощью можно будет удобно заказать через персональный гаджет билеты на поезд и сопутствующие услуги, перечень которых будем расширять", - сообщил детали Резник.

Кроме обычных электронных билетов можно будет приобрести также проездные документы для льготных категорий пассажиров. Приложение будет доступно на операционных системах Android и iOS. А вместо дорогих устройств для считывания данных о билете приобретут обычные смартфоны и это значительно облегчит работу проводников.

"Обычный смартфон позволяет считывать QR-код, с помощью которого подтверждается легитимность билета, и происходит контроль пассажиров поезда. При этом обычный смартфон в разы дешевле мобильных терминалов контроля документов, которые сейчас используются в поездах. Для валидации электронных билетов уже разработано соответствующее мобильное приложение для операционной системы Android, которое сейчас проходит тестирование в реальном его использовании", - добавил специалист Укрзализныци.

Стоит отметить, что в январе в Укрзализныце запустили собственные чат-боты в Viber и Telegram, с помощью которых можно купить проездные билеты напрямую, без посредников и переплат.