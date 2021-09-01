Укрзализныця напомнила про возможность покупать билеты с 50% скидкой: как это сделать

Укрзализныця рассказала клиентам, кто может получить 50% скидку на билеты.
Об этом сообщается на официальной странице Facebook предприятия.
Дети от 6 до 14 лет также имеют право на проезд со скидкой, согласно Постановлению Кабинета Министров Украины 28 июля 2004 года № 976 "Об установлении льготного тарифа на перевозку детей железнодорожным транспортом".
Важно! Для детей от 14 лет скидка на проезд не предусмотрена.
Билеты со скидкой можно приобрести на сайте Укрзализныци, а также в кассах.
Как мы писали ранее, появились фото "капсульных плацкартов" от Укрзализныци.