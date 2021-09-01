Укрзалізниця нагадала про можливість купувати квитки з 50% знижкою: як це зробити

Укрзалізниця розповіла клієнтам, хто може отримати 50% знижку на квитки.
Про це повідомляється на офіційній сторінці Facebook підприємства.
Діти від 6 до 14 років також мають право на проїзд зі знижкою, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України 28 липня 2004 року № 976 "Про встановлення пільгового тарифу на перевезення дітей залізничним транспортом".
Важливо! Для дітей від 14 років знижка на проїзд не передбачена.
Квитки зі знижкою можна придбати на сайті Укрзалізниці, а також в касах.
Як ми писали раніше, з'явилися фото "капсульних плацкартів" від Укрзалізниці.