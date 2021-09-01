ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Укрзалізниця нагадала про можливість купувати квитки з 50% знижкою: як це зробити

Новость на русском →
Середа 01 вересня 2021 18:28
Укрзалізниця нагадала про можливість купувати квитки з 50% знижкою: як це зробити Фото: Укрзалізниця назвала категорії пасажирів, яким належить знижка (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця розповіла клієнтам, хто може отримати 50% знижку на квитки.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Facebook підприємства.

Хто може отримати 50% знижку на проїзд

  • учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
  • студенти (курсанти невійськових) закладів професійної та вищої освіти.

Де можна користуватися знижкою

  • плацкартних вагонах;
  • вагонах 2-го та 3-го класів усіх категорій поїздів;
  • всіх вагонах регіональних поїздів у внутрішньому сполученні;
  • приміське сполучення.

Хто ще може розраховувати на знижку

Діти від 6 до 14 років також мають право на проїзд зі знижкою, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України 28 липня 2004 року № 976 "Про встановлення пільгового тарифу на перевезення дітей залізничним транспортом".

Важливо! Для дітей від 14 років знижка на проїзд не передбачена.

Де можна придбати квитки

Квитки зі знижкою можна придбати на сайті Укрзалізниці, а також в касах.

Як ми писали раніше, з'явилися фото "капсульних плацкартів" від Укрзалізниці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця
LITE
Свято 1 вересня: що строго робити в цей день, головні прикмети, у кого іменини
Свято 1 вересня: що строго робити в цей день, головні прикмети, у кого іменини