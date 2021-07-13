В Киеве появится новый "главный эскалатор страны": где и как он будет выглядеть

На Центральном вокзале в Киеве Укрзализныця установит вместо старых эскалаторов два новых мощных Heavy Duty, которые оснащены современными технологиями.
Об этом сообщил и.о. главы правления Укрзализныци Иван Юрик.
"Наконец нам удалось подписать соглашение на замену эскалаторов, поэтому не позднее чем за 9 месяцев центральные железнодорожные ворота страны получат новые эскалаторы", - рассказал Иван Юрик.
Высота новых подъемников составит 6,5 метров. При этом их установят на место старых эскалаторов.
Работать они должны не менее 20 часов в сутки. Ожидается, что в час подъемники смогут обслуживать 7300 человек.
В них будет установлена LED-подсветка, сенсор для остановки лестничного полотна, когда на эскалаторах нет пассажиров. Также будут установлены устройства для обеззараживания перил.
Производитель обеспечит техническую поддержку и будет обслуживать эскалаторы в течение 60 месяцев.
Победителем торгов в системе Prozorro на поставку и установку эскалаторов стала компания "Мицуи Украина". За свои услуги компанию получит почти 13 миллионов гривен. В Укрзализныци отметили, что это на 16% меньше, чем планировалось потратить изначально.
Напомним, Укрзализныця снова попала в центр скандала. Дело в том, что женщину с двумя детьми выгнали ночью из зала ожидания.
Мы также писали о том, что Укрзализныця продала пассажирам билеты на места, которых не оказалось в поезде.