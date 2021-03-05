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В Укрзализныце рассказали о самых сумасшедших вопросах пассажиров: где пожарить крылышки?

Новина українською → Пятница 05 марта 2021 13:36
В Укрзализныце рассказали о самых сумасшедших вопросах пассажиров: где пожарить крылышки? В УЗ рассказали о прихотях пассажиров (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Укрзализныце рассказали, с какими странными просьбами иногда в справочные бюро обращаются пассажиры.

Об этом стало известно из поста предприятия на Facebook.

Отмечается, что за последний год в контакт-центр "Укрзализныци" поступило около 410 тысяч звонков, еще втрое больше запросов в информационные окошки, стол справок и сервисные центры.

Укрзализныця собрала самые оригинальные запросы (стилистика авторов сохранена).

Пассажиры хотели узнать, где можно "вставить собачку", а еще спрашивали:

"Можно ли у вас выбаниться?";

"Можно ли у вас оставить ребеночка, пока мы погуляем?";

"Пришел к вам в сервисный центр починить телефон, кому сдать?";

"Где у вас можно пожарить крылышки? У меня с собой".


Украинцы в комментариях отреагировали на новости и выразили свои эмоции.

  • А есть те, что спрашивают "Когда повысят зарплату"?
  • Ви отримуєте 410 тисяч дзвінків? Це як? Рахуєте вхідні? Бо за декілька років телефонування до вас, ні разу мені не відповідали.
  • Ви отримуєте дзвінки, але взамін нічого не робите.
  • Напишите топ вопросов и на сайте сделайте страницу с топ ответами.

Как мы рассказывали ранее, Укрзализныця после подорожания билетов приготовила украинцам еще один сюрприз. Теперь УЗ планирует ввести ланчи в поездах дальнего следования.

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