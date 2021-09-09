В Укрзалізниці показали оновлений електропоїзд Skoda: фото дизайну
"Укрзалізниця" опублікувала фото оновленого електропоїзда Skoda. Зокрема, саме ці знімки набрали найбільшу кількість голосів в електронному голосуванні.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниця" в Telegram.
Так, у голосуванні взяли участь 8 тисяч осіб. Більшість опитуваних проголосувала саме за ці знімки.
"Ось так буде виглядати електропоїзд Skoda. Варіант на фото набрав найбільшу кількість голосів за результатами електронного голосування за оновлену ліврею на сайті Укрзалізниці", - зазначили в пресслужбі.
Окрім того, поїзд уже починають фарбувати та до кінця року він вийде на маршрут. Однак, на який саме повідомлять згодом.
Оновлений електропоїзд Skoda (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
У мережі користувачі відреагували на оновлений поїзд.
- Стосовно електрички Skoda, може і добре, що пустять на маршрут;
- Головне, щоб їздив, а не колір;
- Чому не розробити єдиний стиль для всіх пасажирських вагонів і не вигадувати щоразу щось нове;
- Питання не в тім, як намальовані. Безпека, комфорт, надійність, на жаль цього немає та не може бути;
- Гарний дизайн! Молодці!.
Раніше ми повідомляли, що у мережі показали перероблений для блага пасажирів вагон поїзда Укрзалізниці.
Також ми писали, що Укрзалізниця показала модернізований плацкартний вагон. У порівнянні з класичними плацкартними вагонами, в нових є не тільки шторки, а й уздовж проходу з'явилися перегородки, стилізовані під сходи.