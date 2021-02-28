В Укрзализныце нашли способ добраться до "красной зоны" карантина: список поездов

С 26 февраля на территории Ивано-Франковской области действуют карантинные ограничения на железнодорожное сообщение. Но до 8 марта включительно пассажиры смогут добраться до места назначения, если билет был куплен до прекращения продаж. Однако добраться до области на поезде все же частично возможно. В Укрзализныце рассказали, как "обойти" ограничения и добраться в Ивано-Франковской области до 8 марта.

Об этом написали в пресс-службе предприятия в Facebook .

"На этой карте вы видите ближайшие доступные станции для выезда из зоны карантина, начиная с 7 марта. То есть если вам крайне необходимо уехать из Ивано-Франковщины или добраться до ее границ — один из указанных ниже маршрутов точно подойдет", — написано в сообщении.

Карта остановок возле Ивано-Франковска (изображение: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Также отмечается, что при наличии билета до Ивано-Франковщины, который был приобретен до закрытия продаж, вы будете иметь возможность сесть на поезд на любой станции следования за пределами области.

Поезда с остановками, наиболее близко расположенными к Ивано-Франковской области: