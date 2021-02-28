В Укрзализныце нашли способ добраться до "красной зоны" карантина: список поездов
С 26 февраля на территории Ивано-Франковской области действуют карантинные ограничения на железнодорожное сообщение. Но до 8 марта включительно пассажиры смогут добраться до места назначения, если билет был куплен до прекращения продаж. Однако добраться до области на поезде все же частично возможно. В Укрзализныце рассказали, как "обойти" ограничения и добраться в Ивано-Франковской области до 8 марта.
"На этой карте вы видите ближайшие доступные станции для выезда из зоны карантина, начиная с 7 марта. То есть если вам крайне необходимо уехать из Ивано-Франковщины или добраться до ее границ — один из указанных ниже маршрутов точно подойдет", — написано в сообщении.
Карта остановок возле Ивано-Франковска (изображение: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Также отмечается, что при наличии билета до Ивано-Франковщины, который был приобретен до закрытия продаж, вы будете иметь возможность сесть на поезд на любой станции следования за пределами области.
Поезда с остановками, наиболее близко расположенными к Ивано-Франковской области:
- №217/218 Киев — Рахов, из Киева 1, 3, 5, 7, 9, 11 марта, обратно 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12 марта.
- №15/16 Харьков — Рахов из Харькова 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12 марта, обратно 1, 3, 5, 7, 9, 11 марта.
- №25/26 Одесса — Рахов из Одессы 1, 3, 5, 7, 9, 11 марта, обратно 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12 марта.
- №133/134 Николаев — Рахов из Николаева 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 марта, обратно 28 февраля, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 марта.
- №29/30 Киев — Ужгород ежедневно до станций Воловец, Сколе.
- №81/82 Киев — Ужгород ежедневно до станций Воловец, Сколе, Славское.
- №17/18 Харьков — Ужгород через день по нечетным до станций Славско, Воловец.
- №45/46 Ужгород — Лисичанск ежедневно до станций Славско, Лавочное, Воловец.
- №235/236 Киев — Ужгород 5, 7 марта из Киева, обратно 6, 8 марта до станций Воловец, Сколе, Славское.
Напомним, на этой неделе УЗ приостановила продажу на поезда, которые едут в Ивано-Франковскую область и обратно. В связи с тяжелой ситуацией с COVID-19 в регионе действуют ограничения "красной зоны".
Подробнее о том, какие ограничения действуют на Прикарпатье — в материале РБК-Украина.