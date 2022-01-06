В Укрзализныце ввели новую услугу: она стоит всего 12 гривен
В Укрзализныце запустили новую услугу. Она стала доступна с середины декабря 2021 года и заключается в том, что электронный билет можно обменять в кассе на бумажный за 12 гривен.
Об этом рассказал блогер Александр Рудоманов на Facebook.
"А вы знаете, что за обмен электронного билета на бумажный в кассах "Укрзалізниці" теперь нужно платить 12 гривен? Эта услуга была введена в середине декабря", - сообщил Рудоманов.
Блогер рассказал о новой услуге в УЗ (фото: .facebook.com/sasko.laps)
В комментариях отметили, что распечатать билеты можно и на принтере.
- Тобто собівартість папірця, чорнил, електроенергії для принтера та двох хвилин роботи касира = 12 грн??
- Беру через Приват 24 и распечатываю в терминале. Хотя можно и не печатать, а показать в телефоне QR-код.
- Так а нащо носій паперовий? Хіба для звіту в бухгалтерію по відрядженню, було таке колись.
- А в яких випадках треба міняти? Коли в тебе кнопочний телефон і нема принтера?
- Саня, ти ж напиши, що саме квитки, а не бланки замовлення, бо люди зараз про зраду заговорять.
- А хіба у вартість квитка відпочатку не було закладено вартість самого документу? Що це за приколи.
- А ви знали, що в Польщі на автовокзалах за інтернет-бронювання і роздрук квитка ви заплатите 10 злотих? Бо кас нема як таких в деяких містах.