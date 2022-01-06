В Укрзалізниці ввели нову послугу: вона коштує всього 12 гривень

В Укрзалізниці запустили нову послугу. Вона стала доступна з середини грудня 2021 року і полягає в тому, що електронний квиток можна обміняти в касі на паперовий за 12 гривень.

Про це розповів блогер Олександр Рудоманов на Facebook.

"А ви знаєте, що за обмін електронного квитка на паперовий в касах "Укрзалізниці" тепер потрібно платити 12 гривень? Ця послуга була введена в середині грудня", - повідомив Рудоманов.

Блогер розповів про нову послугу в УЗ (фото: .facebook.com/sasko.laps)

У коментарях зазначили, що роздрукувати квитки можна і на принтері.