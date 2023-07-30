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Укрзалізниця втрапила в скандал з "пеклом" на міжнародному рейсі: що відомо

Укрзалізниця потрапила в скандал (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Укрзалізниця потрапила в скандал з рейсом до Польщі через страшенне "пекло" у вагоні, де мав працювати кондиціонер.

На перевізника поскаржилася користувачка Facebook Зоя Звіняцковська.

Що саме трапилося?

За словами пасажирки, вона придбала через застосунок квиток у вагоні, позначеному як "вагон з кондиціонером".

Однак кондиціонер не працював, через що температура у вагоні сягала +32 градусів.

Провідниця ж пояснила, що "питання в генераторі, а генератор працює під час руху". Тим часом пасажири пітніли кілька годин під час перетину двох кордонів.

Ось така температура була у вагоні (фото: facebook.com/zoya.zv)

"Так ось вам моє академічне запитання: чи можна назвати вагон, в якому перші 6 годин шляху, що приходиться на спекотний день, кондиціонеру нема - чи можна такий вагон називати вагоном з кондиціонером? І одразу друге: ну що це за багаторічні танці з бубном навколо генератора - адже наскільки я розумію, за правилами його просто треба вмикати за годину до відправлення, щоб вагон охолов", - запитала обурена пасажирка.

Що відповіли в Укрзалізниці

У відомстві відзначили, що з проблемою розберуться. Однак уточнили, що більшість кондиціонерів живиться від генератора після розгону до 35-40 км/год.

При цьому "вагон має подаватися на посадку вже охолодженим та з увімкненою вентиляцією, щоб не маринувати людей в акваріумі та частково компенсувати простій на кордоні під сонцем".

 

Раніше в Укрзалізниці розповіли, чому не можуть додати багато міжнародних рейсів.

Також в УЗ повідомили приємну новину щодо поїздів до Польщі.

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Укрзалізниця