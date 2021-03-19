"Укрзализниця" через две недели остановит все перевозки: возможен крупный страйк

"Трудовой коллектив в отчаянии, через две недели планируется крупная забастовка с остановкой всех видов перевозок. Со всеми этими материалами комиссия уже работает", — написала Гришина, отметив, что двое из трех профсоюзов просто не явились на встречу.

На заседании ВСК обсуждалось также неудовлетворительное состояние выполнения запросов ВСК, направленных в правоохранительные органы Украины. Гришина решила пригласить на следующее заседание руководителей от Офиса Генпрокурора до МВД и НАБУ.

"Активная работа следственной комиссии продолжается. Цель нашей ВСК — исследовать "вклад" каждого руководителя УЗ, Наблюдательного совета и возможных контрагентов в доведение "Укрзализныци" до критического состояния", — подчеркнула Гришина.

Заседание по вопросам "Укрзализныци" (фото: facebook.com/j.gryshyna)