В "Укрзалізниці" можна перевозити автомобілі: як це зробити та скільки коштує

В "Укрзалізниці" можна перевозити власні автомобілі за додаткову плату.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт перевізника розповідає, як замовити послугу та скільки вона коштує.
Вагон-автомобілевоз - це металевий вагон зі спеціальними засобами для кріплення автомобіля та системою охорони. Він може вмістити від чотирьох до восьми автомобілів залежно від габаритів.
Вагон-автомобілевоз супроводжує провідник, який оформляє опис транспортного засобу, координує завантаження й вивантаження та забезпечує збереження авто на шляху прямування.
Для водіїв це економія палива та захист машини в несприятливі погодні умови. Крім того, оформлення проїзних документів можна зробити одночасно в обох напрямках.
Отримати інформацію щодо перевезення автомобіля можна на станціях відправлення:
Зараз вагони-автомобілевози курсують за такими напрямками:
На станції Ужгород для замовлення вагона-автомобілевоза працює багажна каса №5, графік роботи каси щоденно з 07.30-19.00 з перервою на обід з 13.00-14.00.
Деталі оформлення та бронювання можна уточнити за телефоном 0312692117 (Ужгород). Перевезення здійснюється в складі поїзда № 29/30 Київ - Ужгород - Київ за маршрутом Ужгород - Київ.
Вартість перевезення автомобіля залежить від напрямку та ваги самої машини:
Скриншот
Раніше ми розповідали про те, що пасажири "УЗ" скаржаться на холод у вагонах через дірки у вікнах.
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