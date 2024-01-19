В "Укрзализныце" можно перевозить автомобили: как это сделать и сколько стоит

Как заказать автомобилевоз

Вагон-автомобилевоз - это металлический вагон со специальными средствами для крепления автомобиля и системой охраны. Он может уместить от четырех до восьми автомобилей в зависимости от габаритов.

Вагон-автомобилевоз сопровождает проводник, который оформляет описание транспортного средства, координирует погрузку и выгрузку и обеспечивает сохранность авто на пути следования.

Для водителей это экономия топлива и защита машины в неблагоприятных условиях. Кроме того, оформление проездных документов можно совершить одновременно в обоих направлениях.

Получить информацию о перевозке автомобиля можно на станциях отправки:

Одесса, пл. Привокзальная, 2, тел. (048) 727-48-77. Режим работы кассы: ежедневно, 08:00-19:30, обед 14:00-15:00. Оформление осуществляет специализированная билетная касса №1, расположенная на первом этаже вокзала: вход со 2-го кассового зала (слева), вход со стороны платформы-накопителя (справа)

Режим работы кассы: ежедневно, 08:00-19:30, обед 14:00-15:00. Оформление осуществляет специализированная билетная касса №1, расположенная на первом этаже вокзала: вход со 2-го кассового зала (слева), вход со стороны платформы-накопителя (справа) Киев, пл. Вокзальная, 1, тел. (044) 465-20-55. Режим работы: ежедневно, 07:30-19:10, обед 12:00-13:00. Оформление осуществляет багажная касса №10, расположенная в кассовом зале №4 Центрального вокзала.

Режим работы: ежедневно, 07:30-19:10, обед 12:00-13:00. Оформление осуществляет багажная касса №10, расположенная в кассовом зале №4 Центрального вокзала. Днепр, пл. Вокзальная, 11, тел. (056)793-52-62. Режим работы: ежедневно, 08:00-20:00, обед 11:30-12:30. Оформление осуществляет багажная касса №38, расположенная в кассовом зале вокзала (слева).

Режим работы: ежедневно, 08:00-20:00, обед 11:30-12:30. Оформление осуществляет багажная касса №38, расположенная в кассовом зале вокзала (слева). Львов, пл. Дворцовая, 1, тел. (032) 226-20-64. Режим работы: ежедневно 08:00-20:00, обед 12:00-13:00. Оформление осуществляет багажная касса №5, расположенная на первом этаже центрального кассового зала: главный вход (слева).

Режим работы: ежедневно 08:00-20:00, обед 12:00-13:00. Оформление осуществляет багажная касса №5, расположенная на первом этаже центрального кассового зала: главный вход (слева). Харьков, площадь Привокзальная, 1, тел. (057) 724-21-23, 724-39-97. Режим работы кассы: ежедневно, 08:00-19:30, обед 12:00-13:00. Оформление осуществляет багажная касса №1, расположенная на багажном отделении вокзала станции Харьков-Пас.

Актуальные направления автомобилевозов

Сейчас вагоны-автомобилевозы курсируют по следующим направлениям:

Киев - Львов - Киев

Днепр - Львов - Днепр

Одесса - Львов - Одесса

Харьков - Львов - Харьков

На станции Ужгород для заказа вагона-автомобилевоза работает багажная касса №5, график работы кассы ежедневно с 07.30-19.00 с перерывом на обед с 13.00-14.00.

Детали оформления и бронирования можно узнать по телефону 0312692117 (Ужгород). Перевозка осуществляется в составе поезда №29/30 Киев - Ужгород - Киев по маршруту Ужгород - Киев.

Сколько стоит услуга

Стоимость перевозки автомобиля зависит от направления и веса самой машины:

№79/80 Днепр - Киев - Днепр - 94 гривны

№ 41/42 Днепр - Львов - Днепр - 154,56 гривны

№53/54 Днепр - Одесса - Днепр - 109,80 гривны

№15/16 Харьков - Львов - Харьков - 154,56 гривны

№718 Харьков - Одесса - Харьков - 124,68 гривны

№29/30 Киев - Ужгород - Киев - 135 гривен

№49/50 Киев - Львов - Киев - 109,80 гривны

№12/11 Одесса - Львов - Одесса - 124,68 гривны

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