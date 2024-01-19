В "Укрзализныце" можно перевозить автомобили: как это сделать и сколько стоит

В "Укрзализныце" можно перевозить собственные автомобили за дополнительную плату.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт перевозчика рассказывает, как заказать услугу и сколько она стоит.
Вагон-автомобилевоз - это металлический вагон со специальными средствами для крепления автомобиля и системой охраны. Он может уместить от четырех до восьми автомобилей в зависимости от габаритов.
Вагон-автомобилевоз сопровождает проводник, который оформляет описание транспортного средства, координирует погрузку и выгрузку и обеспечивает сохранность авто на пути следования.
Для водителей это экономия топлива и защита машины в неблагоприятных условиях. Кроме того, оформление проездных документов можно совершить одновременно в обоих направлениях.
Получить информацию о перевозке автомобиля можно на станциях отправки:
Сейчас вагоны-автомобилевозы курсируют по следующим направлениям:
На станции Ужгород для заказа вагона-автомобилевоза работает багажная касса №5, график работы кассы ежедневно с 07.30-19.00 с перерывом на обед с 13.00-14.00.
Детали оформления и бронирования можно узнать по телефону 0312692117 (Ужгород). Перевозка осуществляется в составе поезда №29/30 Киев - Ужгород - Киев по маршруту Ужгород - Киев.
Стоимость перевозки автомобиля зависит от направления и веса самой машины:
Скриншот
Ранее мы рассказывали о том, что пассажиры "УЗ" жалуются на холод в вагонах из-за дыр в окнах.
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